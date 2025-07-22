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影／吊車陷落竹北中正國小籃球場數小時 民代：揭地基疑慮

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣竹北市中正國小昨天發生一起吊車陷落意外。圖／議員蔡蕥鍹提供
新竹縣竹北市中正國小昨天發生一起吊車陷落意外。圖／議員蔡蕥鍹提供

新竹縣竹北市中正國小昨天發生一起吊車陷落意外，施工吊車在完成校舍屋頂排水修繕作業後，行經籃球場準備駛離校園時，前輪突陷入地坪，現場地面瞬間塌陷，車後輪陷入地內無法動彈，直等到好幾個小時才脫困，所幸無人員受傷。前往查看的議員蔡蕥鍹指出，此事暴露校園地基潛在風險，除請校方儘速封鎖危險區域，並要求縣府全面開挖檢測並進行安全評估。

新竹縣教育局副局長林益洲也到現場查訪，他表示，該處原先部分下陷，不料施工吊車返程時靠太近，導致車輪陷落，形成約一個輪胎大小的坑洞。今天上午已請學校針對下陷範圍初步檢視，確認基底是否有掏空現象，建議灌注流質混凝土以緊急加固，以安全為優先。學校日前提報籃球場整建計畫，目前正由主管機關審核中，若需要整體來做處理，可利用此計畫來提出長期改善工程。

「吊車塌陷位置出現大面積掏空現象！」蔡蕥鍹昨天下午趕抵現場後，坍塌面積約一台輪椅大小，路面基底結構明顯被掏空，顯示地基穩定性明顯不足。經她了解，籃球場旁的操場去年進行整建工程時，竟挖出包括紅磚牆、阿媽時期的「住家浴缸」等許多廢棄物，校方因此全面進行地質改良，沒想到日前才向教育局提出操場旁的籃球場整建計畫，計畫尚未核定校園就突發塌陷事件，更突顯老舊校園的隱憂。

承包校園排水工程的林先生表示，承包多年工程頭次遇見這種狀況，校園籃球場多處地面經敲打後皆傳出回音，他不敢大意，只好再請出同業前來鋪上鋼板，避免吊車救援時，導致路面塌陷損更嚴重，現場兩台吊車於原地枯等數小時。

蔡蕥鍹憂心，近日降雨恐加速塌陷現象。地坪下方若存在未填實空隙，長期下來恐造成地坪崩坍，尤其校園是學生公共空間與鄰里緊急避難場所，更需具備高度結構安全標準，研判恐涉施工回填不全才導致塌陷。

她呼籲校方應立即封鎖塌陷區並加強人員動線引導，確保學生安全；同時要求相關局處進行操場與鄰近鋪面地基開挖及結構檢測，釐清潛在風險，徹底檢討校園重型機具進出及施工規範，建立標準化作業流程與明確機制，強化施工前地質調查與地基回填管理。

蔡蕥鍹憂心，近日降雨恐加速塌陷現象。地坪下方若存在未填實空隙，長期下來恐造成地坪崩坍。圖／議員蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹憂心，近日降雨恐加速塌陷現象。地坪下方若存在未填實空隙，長期下來恐造成地坪崩坍。圖／議員蔡蕥鍹提供
坍塌面積3.5×2（約一台輪椅大小），議員蔡蕥鍹指出，路面基底結構明顯被掏空，顯示地基穩定性明顯不足。圖／議員蔡蕥鍹提供
坍塌面積3.5×2（約一台輪椅大小），議員蔡蕥鍹指出，路面基底結構明顯被掏空，顯示地基穩定性明顯不足。圖／議員蔡蕥鍹提供

校園 掏空 蔡蕥鍹

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