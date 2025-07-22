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世界警消運動會6金1銀雙破大會紀錄 鍾東錦表揚

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧代表參加世界警察消防運動會，勇奪6金1銀，縣長鍾東錦今天表揚頒發獎勵金。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧代表參加世界警察消防運動會，勇奪6金1銀，縣長鍾東錦今天表揚頒發獎勵金。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府消防局隊員許顥瀚、陳震廷、黃雅慧代表參加世界警察消防運動會，勇奪6金1銀，打破兩項大會紀錄，縣長鍾東錦今天表揚頒發獎勵金，還關心比賽受傷許顥潮好好養傷。

世界警消運動大會今年6月27日至7月6日在美國伯明罕舉行，陳震廷握推、健力項目，打破大會紀錄奪金，許顥瀚在柔術拿下兩面金牌，黃雅慧在桌球女單、女雙奪金，混雙拿銀牌，其中，許顥瀚、比賽中膝蓋十字韌帶受傷，必須手術開刀。

此外，苗栗縣政府消防局消防隊員温欣凱今年7月5日參加苗栗縣縣長盃全國健美健身錦標賽，在男子新秀形體組與男子古典形體組拿下第二名，鍾東錦今天表揚許顥瀚、陳震廷、黃雅慧、温欣凱，頒發獎勵金，特別囑咐許顥潮好好養傷。

消防局指出，不論是消防員還是運動員，都需要有強壯的身體以及堅韌的毅力，才能一次次突破逆境，克服萬難。4名隊員在兼顧工作與訓練之餘，仍積極鍛鍊自身體能、技巧，透過平時的努力不懈與積累，才能在賽場上拔得頭籌，同仁引以為傲，與有榮焉。

運動 苗栗縣 鍾東錦

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