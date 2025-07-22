追思醫師周佳正 送上飛天馬當坐騎

衛福部桃園醫院外科主任周佳正遭公車撞擊身亡，震驚醫界。院內昨起設置追思場地，首日前來悼念的院內員工與病患絡繹不絕，有人送上獨角獸飛天馬，希望周在天堂「不要再辛苦用走的，也不會再遇到車禍」，場面動容。

桃園醫院追思現場布置大量鮮花、照片與留言卡，牆面播放周佳正過往醫療線上的影像，一幕幕與病患互動、醫療團隊討論、培育後輩的片段，娓娓道出周佳正的溫暖與專業，在場不少人頻頻拭淚。

「謝謝您給了我第二次生命。」民眾現場手寫卡片，有人說「您是我心中永遠的恩人」，也有人寫著「天堂沒有病痛」，每張都承載著沉甸甸的思念。

桃園醫院1名外科住院醫師哽咽說，「周主任不只是敬重的前輩，更是溫暖的精神導師。他總是默默守護每個人」。護理部資深員工難掩激動說，每次夜班得知是周醫師主刀，整個團隊特別安心，他不僅醫術高超，更讓信賴，「現在想起來，心裡還是暖暖的。」

曾與乳癌搏鬥的女士說，「周主任讓我從人生最黑暗的深淵中重新站起來，這輩子都會感激他」。潘姓病患捧著獨角獸飛天馬公仔，泣不成聲地說，「希望周主任在天堂，騎著這隻純白帶翅膀的獨角獸自由翱翔，再也不用辛苦的步行趕路，更不會再遇到車禍意外」。

衛福部醫福會執行長林慶豐昨到現場哀悼。桃園市長張善政送花慰問。

桃園醫院表示，來自社會各界的鮮花、卡片與祈福語，8月11日將轉交給周主任家屬，讓每分思念都傳達出去。