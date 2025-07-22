竹市公道五、慈濟路口 民代揪2缺點

新竹市政府打通慈濟路北段並銜接慈雲路已於16日通車，可望紓解竹科園區至關埔地區交通，但民代質疑斑馬線過度退縮、車道彎曲率大，危及行人安全，市府將研議調整。另，苗栗縣西湖溪路堤共構海線接山線，縣府已完成第4期工程可行性評估，將爭取中央補助。

新竹市議員林彥甫現勘發現，從公道五路右轉進入慈濟路的路口，斑馬線距主幹道邊線長達14公尺，遠超出交通法規建議的退縮3至5公尺，且該處路口彎道設計的曲率過大，車輛無需減速就能以高達60公里的時速過彎，要求市府研議改善方案，確保市民行的安全。

市府回應，該路口已辦理通車勘驗，經改善缺失後符合通行標準。慈濟路銜接慈雲路段，也新增慈雲路至公道五路口的替代動線，可導引車流提前分散，針對議員的意見，會研議是否調整。

另，苗栗縣西湖溪路堤共構工程也有進展，台1線西湖橋至西湖鄉龍壽橋間3.8公里及龍壽橋改建工程共4.7億元，2003年9月至今年2月間分段完工，最後一段第4期龍壽橋至台13線銅鑼鄉竹森橋6.2公里，縣府目前辦理環境影響評估中。

縣府交通工務處指出，銅鑼科學園區近年蓬勃發展，上班人流有集中趨勢，西湖溪路堤共構可作為銅鑼科至海線地區主要聯絡道，第4期工程將是海線台1線連接山線台13線「最後一哩路」，總經費約16億元，將爭取交通部生活圈道路交通系統建設計畫補助。