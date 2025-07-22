桃捷棕線BR02站 擬設空橋通龍華科大

桃園市政府推動捷運棕線，從桃園市中心直達新北市迴龍地區只需18分鐘，目標今年底動工。立委牛煦庭昨與市長張善政現勘，建議站體設空橋至龍華科大、捷運長庚線經南崁溪沿岸，以利轉乘棕線，市府初判工程面皆可行，長庚線可行性研究計畫明年報交通部審查。

桃捷棕線全線約11.38公里、設7站，可轉乘台鐵桃園站、桃捷綠線、新北萬大線及中和新蘆線等大眾運輸。去年3月獲行政院核定綜合規畫後，市府啟動整平騎樓、移設電箱路樹等先期作業。

牛煦庭說，棕線捷運工程經費激增至456.49億元，他去年就任立委後積極協調，政院拍板核定中央地方各分擔50%經費。針對棕線周邊規畫，牛昨建議在高架BR02站設置空橋連通進龍華科大校園，降低通學風險，龍華科大校長葛自祥也說，校園往南屢見砂石車，期待連通捷運提升安全。

張善政聽取建議後，昨裁示於BR02站與校園之間設置連通道，提升師生通學安全，也能鼓勵學生改以捷運通學，減少對機車的依賴，進一步發揮公共運輸效益。

牛煦庭另提到，連接上下龜山的長庚線可行性研究計畫今年3月底決標，原先市府規畫行經長壽路廊，但服務範圍小，建議市府改走南崁溪沿岸路線擴大服務，也可縮短與棕線捷運的距離。

張善政依捷工局評估裁示，考量轉乘便利性，桃園長庚線站體位置將由長壽路下移至南崁溪畔，沿溪設站以縮短與BR06站距離，並研議將長庚線起點從機捷A7站延伸至長庚大學站，提升效益。

捷工局長劉慶豐說，包括設龍華科大空橋、長庚線改近南崁溪畔，就工程技術面都可行，也可提升搭乘便利性，將朝此方向規畫，尤其長庚線路線調整至溪畔，不需大幅拆遷民宅。

捷工局指出，目前棕線計畫已送交通部辦理經費審議作業中，為加速推動期程，已提前就土建及機電工程公開徵詢潛在廠商意見、優化招標文件，降低後續招標風險。