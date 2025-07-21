桃園大溪埔頂轉運站區域聯開工程 張善政：拚2027年初啟用

桃園市長張善政今天下午視察大溪區埔頂轉運站新建工程進度，桃園市長張善政表示，埔頂轉運站接近國三交流道，將來是大溪交通樞紐，希望該轉運站與附近區域聯合開發明年底同時完工，轉運站後年（2027年）初落成啟用，「當市府送給大溪鄉親的一個禮物」。

大溪區埔頂重畫區的仁和路一段、員林路一段路口，距國3大溪交流道1.8公里處，市政府規畫大溪埔頂轉運站，斥資3.2億元，今年6月開工，預計2027年初完工，設置8席停靠月台、202個汽車停車位、210個機車格及臨停接送區、計程車排班區，提供市區公車、國道客運停車轉乘、公車接駁，並預留捷運綠線延伸GA-3站體，未來便利乘客轉運。

張善政由立委邱若華、市議員李柏坊等人陪同，視察埔頂轉運站及附近區段徵收工程，他去年5月區段徵收動土，希望盡量保留當地長得很高、很漂亮的樹木，今天聽到樹木不須移植，還要移進新樹木，他很高興說，將來整塊區域開發完成，已經綠意盎然，將是非常好的交通轉運環境。

張善政表示，埔頂轉運站將來會是大溪的交通樞紐，地點接近交流道，市區公車、國道客運上下都非常方便，此外，綠線捷運從八德延伸到中壢、八德延伸到浦頂也已經通過，交通部希望自埔頂轉運站再延伸到大溪河東，市府已經規劃好，最近做公聽會，之後提報交通部，預期未來將帶動地區繁榮發展。