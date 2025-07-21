寶山鄉道路疑因開發案毀損 竹縣府要業者認養維護
新竹縣寶山鄉民陳情，因建案施工導致鄉內重要道路嚴重損壞等，鄉長邱振瑋今天說，經現勘後要求建商2個月內進行改善；竹縣府說，續派工助改善外，已要求開發業主認養維護。
寶山鄉公所今天發布新聞資料指出，隨多項大型開發案在鄉內展開，也因工程車來回通行，造成鄉內重要道路損壞，包含寶山交流道附近道路、三峰路、寶山路、雙園路、雙新路、新林路、寶新路及新湖路、山湖路、水仙路、新珊路等。
鄉長邱振瑋告訴中央社記者表示，建設公司要為施工造成路面損壞負責，要求提報修繕計畫，也約束工程車輛不得超速、逼車，並落實安全；而上述道路由新竹縣政府管理養護，相關建商核照與開發許可等，縣府應協助處理。
民眾陳情停車亂象，邱振瑋說，建設公司應即刻啟用工區內部停車場，避免施工車輛佔用車位，另在工區周邊道路轉彎處將劃設紅線，禁止停車。
他表示，針對工區旁住宅有黃姓民眾反映排水堵塞案，因攸關防汛安全，建商已承諾於7月31日前改善完畢。
新竹縣政府透過文字指出，除持續派工改善外，也在日前道路改善事宜協調會中，討論道路養護機制，並已完成路段分配，由開發業主自主認養維護，盼透過公私協力方式維護道路。
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