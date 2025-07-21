起獲多起槍械、阻詐逾4.1億元 竹市記者會展現成果

新竹市府今召開「社會與公共安全施政成果記者會」，針對轄內治安、打詐、消防與公共安全等項目及作為進行成果報告，包括重大刑案破獲率100%、阻詐逾4.1億元。

代理事長邱臣遠指出，詐騙犯罪為國人十大民怨之首，市府整合各局處資源成立「新竹市防詐任務團隊」，2023年至今已成功阻詐逾4.1億元。此外，市警局於他縣市查獲幫派堂口涉犯組織犯罪及非法持有槍砲案件，起獲包括克拉克手槍、MP5衝鋒槍、M4卡賓槍及霰彈槍共13把槍械，並查扣90手槍子彈、步槍子彈及殺傷力高的達姆彈等共537發，有效制止黑幫威脅。

緝毒方面，市警局去年亦於他縣市破獲一處大型大麻製毒工廠，現場查獲大麻植株5659株、大麻種子1666顆，市值逾20億元，創下台灣治安史上最大宗大麻植株查獲紀錄，成功攔阻大量毒品流入市面。

另外，邱臣遠說，為支持第一線員警執勤，市府去年起將每月超勤加班費上限調升至1萬9000元，並提高健康檢查補助至4500元與7500元不等，今年更添購8部警用汽車及36部警用機車。

消防與公共安全方面，邱臣遠說，市府推出「消防公安345」政策，由消防局與都發處共同推動，聚焦包括強化火場救災與現場安全管控、精進高樓層建築管理機制、全面深化消防與公安防災宣導等面向。市府也規畫於2026年採購2輛52公尺及1輛70公尺雲梯車，強化高樓救災能量。

消防局表示，科技防災方面，將導入「救災機器人」、其中「火災鑑定實驗室」更是六都以外全國第一個通過TAF認證的單位。此外，竹市消防局特種搜救隊通過國家中級搜救隊認證（NAP），更設置北台灣首座「搜救犬專屬訓練場」，作為培育「毛英雄」搖籃。

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