快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

桃檢攜手打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台 杜絕不法勢力

桃園電子報／ 桃園電子報

為落實政府推動「綠色成長與2050淨零轉型」政策目標，守護綠能產業健全永續發展，杜絶不法勢力介入干擾，並強化檢察機關與綠能產業之溝通交流，桃園地檢署於本(7)月17日下午2時舉辦「114年度綠能產業犯罪預防座談會」，由檢察長戴文亮主持，邀集法務部調查局桃園市調查處、法務部廉政署北部地區調查組、桃園市警察局、政風處、經濟發展局及台灣電力公司桃園營業處等桃園地區「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」成員及15家綠能廠商共襄盛舉。

he5zh45z5g
桃園地檢署舉辦「114年度綠能產業犯罪預防座談會」。圖：桃檢提供

戴文亮表示，政府持續推動綠能產業發展，同時也積極打擊「綠能蟑螂」，如綠能業者於經營業務時，發現有公務員貪瀆索賄或黑道敲詐勒索等不法情事，可以向地檢署檢舉，地檢署會保密檢舉人個資，溯源偵辦，剷除犯罪。

圖22
藉由座談會協助業者瞭解法規，應用於實務並提升遵法意識，進而促進產業永續健全發展。圖：桃檢提供

座談會中分別由中興大學法律系主任陳信安教授報告「我國再生能源推廣法制之觀察與評析」、經發局科長游慧玲報告「再生能源法規修法解析及中央家戶光電補助說明」及台電桃園營業處經理江鎮添報告「桃園地區再生能源併網現況」，講解再生能源法規內容及近期修法重點，並說明桃園地區綠能發展情形，期協助業者瞭解法規，應用於實務並提升遵法意識，進而促進產業永續健全發展。

桃檢提及，座談會最後由與會機關即時回應綠能業者提出之意見，藉由傾聽、回復綠能業者反饋意見之過程，充分交流溝通瞭解綠能業者面臨之經營問題或疑慮，並適時將該意見移由權管單位知悉，進而精進機關行政措施，且強化業者對政府之信賴，展現政府打擊妨害綠能產業發展犯罪及守護綠能產業健全發展之決心，座談會也在大家踴躍參與下圓滿結束。

桃檢強調，發展綠能產業為國家重要政策，桃檢將定期召開桃園地區「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平台」聯繫會議，並聯合訪視轄內綠能業者，宣導檢舉不法管道，建立犯罪通報機制，營造清廉透明的產業發展環境。

文章來自《桃園電子報》。原文：桃檢攜手打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台 杜絶不法勢力

延伸閱讀：

  1. 公益揭弊者保護法7/22上路 桃檢做足充分準備
  2. 深入社區發掘潛在失智個案 長庚科大獲USR大學社會責任獎肯定

淨零 永續 綠色 法務部 廉政署 再生能源 經濟發展 桃園地檢署

延伸閱讀

中職／洋將魔鷹愛妻來台途中停止呼吸心跳猝逝 檢方這麼說

投票倒數！罷免公報夾反罷文宣遭疑正當性 桃檢分案調查

急診醫師齊聚桃檢 認識醫療爭議處理流程及調解會運作

抹去對鄭文燦有利內容？王牌律師團批桃檢荒謬：刻意入人於罪

相關新聞

起獲多起槍械、阻詐逾4.1億元 竹市記者會展現成果

新竹市府今召開「社會與公共安全施政成果記者會」，針對轄內治安、打詐、消防與公共安全等項目及作為進行成果報告，包括重大刑案...

桃檢攜手打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台 杜絕不法勢力

為落實政府推動「綠色成長與2050淨零轉型」政策目標，守護綠能產業健全永續發展，杜絶不法勢力介入干擾，並強化檢察機關與綠能產業之溝通交流，桃園地檢署於本(7)月17日下午2時舉辦「114年度綠能產業犯罪預防座談會」．．．

趁假日連兩夜在公園挖坑掩埋大量廢棄物 造橋鄉親發怒了

「造橋鄉不是垃圾場！」前天周末夜，苗栗縣造橋鄉民發現德照橋下有車輛與怪手聚集，疑趁夜傾倒廢棄物並挖坑掩埋，經報警昨晚守株...

現勘桃捷棕線工程 牛煦庭：爭取238億經費盼年底動工

桃園市推動捷運棕線計畫，全長約11.38公里，設置7座車站，採高架與地下並行，路線自新北市迴龍地區直達桃園市中心，未來將...

客語薪傳師課程場場爆滿 苗縣府擬明年增加師資培育場次

為增加客語薪傳師的專業知能，苗栗縣政府獲客家委員會補助執行「客語深根服務計畫」，今年共辦理6場次培育課程，一開放報名即額...

新竹慈濟路北段銜接慈雲路段通車　議員：符合現行法規但危機四伏

為紓解新竹科學園區與關埔地區的交通瓶頸，新竹市府打通慈濟路北段銜接慈雲路段，於16日開放通車，但市議員林彥甫指出，這條新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。