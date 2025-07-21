桃檢攜手打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台 杜絕不法勢力

為落實政府推動「綠色成長與2050淨零轉型」政策目標，守護綠能產業健全永續發展，杜絶不法勢力介入干擾，並強化檢察機關與綠能產業之溝通交流，桃園地檢署於本(7)月17日下午2時舉辦「114年度綠能產業犯罪預防座談會」，由檢察長戴文亮主持，邀集法務部調查局桃園市調查處、法務部廉政署北部地區調查組、桃園市警察局、政風處、經濟發展局及台灣電力公司桃園營業處等桃園地區「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」成員及15家綠能廠商共襄盛舉。

桃園地檢署舉辦「114年度綠能產業犯罪預防座談會」。圖：桃檢提供

戴文亮表示，政府持續推動綠能產業發展，同時也積極打擊「綠能蟑螂」，如綠能業者於經營業務時，發現有公務員貪瀆索賄或黑道敲詐勒索等不法情事，可以向地檢署檢舉，地檢署會保密檢舉人個資，溯源偵辦，剷除犯罪。

藉由座談會協助業者瞭解法規，應用於實務並提升遵法意識，進而促進產業永續健全發展。圖：桃檢提供

座談會中分別由中興大學法律系主任陳信安教授報告「我國再生能源推廣法制之觀察與評析」、經發局科長游慧玲報告「再生能源法規修法解析及中央家戶光電補助說明」及台電桃園營業處經理江鎮添報告「桃園地區再生能源併網現況」，講解再生能源法規內容及近期修法重點，並說明桃園地區綠能發展情形，期協助業者瞭解法規，應用於實務並提升遵法意識，進而促進產業永續健全發展。

桃檢提及，座談會最後由與會機關即時回應綠能業者提出之意見，藉由傾聽、回復綠能業者反饋意見之過程，充分交流溝通瞭解綠能業者面臨之經營問題或疑慮，並適時將該意見移由權管單位知悉，進而精進機關行政措施，且強化業者對政府之信賴，展現政府打擊妨害綠能產業發展犯罪及守護綠能產業健全發展之決心，座談會也在大家踴躍參與下圓滿結束。

桃檢強調，發展綠能產業為國家重要政策，桃檢將定期召開桃園地區「打擊防害綠能產業發展犯罪聯繫平台」聯繫會議，並聯合訪視轄內綠能業者，宣導檢舉不法管道，建立犯罪通報機制，營造清廉透明的產業發展環境。

文章來自《桃園電子報》。原文：桃檢攜手打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台 杜絶不法勢力