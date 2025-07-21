趁假日連兩夜在公園挖坑掩埋大量廢棄物 造橋鄉親發怒了

「造橋鄉不是垃圾場！」前天周末夜，苗栗縣造橋鄉民發現德照橋下有車輛與怪手聚集，疑趁夜傾倒廢棄物並挖坑掩埋，經報警昨晚守株待兔，當場逮獲濫倒廢棄物1車3人，全案警方追查共偵訊10人依法偵辦中。

造橋當地談文分駐所昨夜接獲熱心鄉親通報，在朝陽村自然運動公園現場查獲有不肖業者趁夜以怪手挖大坑並覆土掩埋傾倒的廢棄物，現場有1輛大貨車已傾倒重達4至5噸包含垃圾、磚塊、金屬、土石等來自北部的廢棄物，連同怪手司機共3名現行犯被帶回偵辦。

據了解，不肖業者趁假日，前晚10點開始，短短3小時在朝陽村自然運動公園先挖大坑，成功濫倒10餘輛廢棄物後覆土掩埋後逃逸，警方據報調閱路口監視器偵辦中；未料昨晚10多又有怪手出現公園挖坑作業，引發當地鄉親警覺，確認有不明車輛進入濫倒廢棄物，立即通報警方逮人。

警方循線追查共偵訊10名可疑犯嫌，除了怪手司機是鄰近的竹南人外，其他都是外地人，而傾倒的廢棄物都是來自台北縣市。

造橋鄉長徐連斌與在地鄉親等人今天上午重返現場勘查，對於不肖業者違法行徑，均痛斥「真的很惡劣又囂張！」

徐連斌表示，朝陽村自然運動公園之前也曾被濫倒家庭廢棄物，破壞環境甚巨，對於不肖業者違法行徑深感痛心。他強調「造橋鄉不是丟垃圾的地方！」不論是破壞水源、污染土壤，或危害鄉親健康，鄉公所絕對不姑息。

他也感謝鄉親與警方齊心協力，展現守護鄉土的強大力量，一起用行動守護土地，讓造橋鄉永保乾淨、美麗與安心。