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現勘桃捷棕線工程 牛煦庭：爭取238億經費盼年底動工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
立委牛煦庭（中）今與桃園市長張善政（左）現勘桃園捷運棕線沿線工程現況，盼於今年底順利動工。圖／牛煦庭辦公室提供
立委牛煦庭（中）今與桃園市長張善政（左）現勘桃園捷運棕線沿線工程現況，盼於今年底順利動工。圖／牛煦庭辦公室提供

桃園市推動捷運棕線計畫，全長約11.38公里，設置7座車站，採高架與地下並行，路線自新北市迴龍地區直達桃園市中心，未來將縮短大台北與桃園的通勤距離。立委牛煦庭今與桃園市長張善政現勘沿線工程現況，盼於今年底順利動工。

牛煦庭表示，龜山棕線捷運在他擔任市議員時期歷經高架改地下、輕軌改中運量等重大設計變更，導致工程經費從原先的195.58億元，增加到456.49億元，暴增260.91億元，而中央與地方如何分擔經費是一大難題；直到就任立委後協調約1個月，於去年3月1日獲行政院拍板核定，中央地方各分擔50%經費，為桃園市爭取到238.42億元工程經費。

牛煦庭指出，桃園市府在工程招標期「多路並進」先行推動先期工程，優先辦理騎樓打通與整平、電箱及路樹移設等作業，確保施工期間行人通行安全，也增進整體工程效率，期盼於今年底順利動工；他建議市府考量將高架BR02站設置空橋連通進龍華科大校園，提升師生搭乘意願、降低通學交通風險，並緩解學校周邊停車亂象。

另牛煦庭提到，連接上下龜山的長庚線可行性研究計畫在今年3月底順利決標，原先市府規劃行經長壽路廊，但考量該路段僅能服務單側民眾，因此建議市府評估南崁溪沿岸路線，除了服務更多民眾，也可縮短與棕線捷運的距離，以利旅客轉乘，並建議延伸路線至體大校園內。

牛煦庭強調，捷運建設雖然日後將創造龜山便捷的交通網絡，但現在仍要請市府注重公車運輸的品質與效能，提升民眾搭乘公共運輸的意願，提前為捷運培養運量。

桃園捷運棕線計畫全長約11.38公里，設置2座高架站與5座地下車站，路線自新北市迴龍地區起，直達桃園市中心，全線未來預估每日運量可達7.6萬人次，尖峰班距可達3.5分鐘，預估最快18分鐘即可自桃園車站直達迴龍，進一步實現「北北桃1小時生活圈」，並串聯捷運綠線、未來的青線、橘線及銀線等路網，形成便捷轉乘網絡。

捷運工程局表示，棕線計畫目前已送交通部辦理經費審議作業中，為縮短作業期程，土建及機電工程已進行公開徵求，同步優化招標文件；捷運棕線借鏡綠線經驗，減拆大棟橋可降低施工中交通影響亦可減少經費，校園空橋連通提升通學環境，道岔調整可縮短營運班距、預留未來BR03站改設空間及銀線S15站位調整，以提高服務旅次，透過多面向檢討不斷優化，以兼顧工程進度與市容品質。

立委牛煦庭今與桃園市長張善政現勘桃園捷運棕線沿線工程現況，盼於今年底順利動工。圖／牛煦庭辦公室提供
立委牛煦庭今與桃園市長張善政現勘桃園捷運棕線沿線工程現況，盼於今年底順利動工。圖／牛煦庭辦公室提供
桃園市推動捷運棕線計畫，全長約11.38公里，設置7座車站，採高架與地下並行，路線自新北市迴龍地區直達桃園市中心，未來將縮短大台北與桃園的通勤距離。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市推動捷運棕線計畫，全長約11.38公里，設置7座車站，採高架與地下並行，路線自新北市迴龍地區直達桃園市中心，未來將縮短大台北與桃園的通勤距離。圖／桃園市捷運工程局提供

捷運 桃園 牛煦庭

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