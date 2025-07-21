客語薪傳師課程場場爆滿 苗縣府擬明年增加師資培育場次

為增加客語薪傳師的專業知能，苗栗縣政府獲客家委員會補助執行「客語深根服務計畫」，今年共辦理6場次培育課程，一開放報名即額滿，反應熱烈；對此，縣府研議明年增加場次，將以更多元創新方式，薪傳客家語言及文化。

文觀局長林彥甫表示，今年客語薪傳師師資培育課程於苗栗市、頭份市、公館鄉、苑裡鎮等4個鄉鎮開設，橫跨山線、海線，學員有客語薪傳師、伯公照護站工作人員、學校教師及對客語推廣傳承具熱忱者。

並邀請兩位重量級師資客華語口譯員，徐敏莉老師及徐煥昇老師專業化的講解及實作練習口譯，提升口譯技巧與語言能力，透過理論與實務並重的教學模式，提升學員的專業素養與實踐能力。

林彥甫說，為加強客語深根，已連續4年辦理薪傳師師資培育課程，希望藉由活動，達到客語扎根、永續傳承的目標，但因師資堅強，名額有限，場場爆滿。未來除研議增加薪傳師培育課程，讓更多人參與外，也將不斷創新課程內容，提供豐富多元的沉浸式主題內容，讓客語深根薪傳生動多元，營造「客家就係生活，生活就係客家」的客語友善環境。