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全台首座柿子主題遊戲場斥資1980萬 竹縣新埔鎮今啟用
新竹縣政府攜手新埔鎮公所，斥資總經費1980萬元改造新埔鎮公二公園，將原先簡易兒童遊樂設施的社區公園，搖身一變，成為全台首座以「柿子」為主題特色遊戲場。
新埔鎮公二公園獲新竹縣政府「一鄉鎮一特色公園」補助經費改善，縣府補助1386萬元加上新埔鎮公所自籌款594萬元，總經費1980萬元辦理，新埔鎮公所為打造特色公園，自去年初開始規畫設計，並於同年9月4日開工、114年6月17日竣工，迎來公二公園華麗變身啟用。
新埔鎮公二公園透過民眾參與設計討論方式，決定以新埔鎮地方特產「柿餅」為主題意象發展，結合公園內既有地形、樹木、植栽等元素，將九降風獨特氣候造就的柿子產業設計為遊戲場，依不同年齡層兒童提供不同強度性形質遊樂設施，打造以柿子為主題的特色遊戲場。
鎮長陳英樓表示隨著新埔鎮第一座特色公園完工啟用，展現公所落實友善環境與提升生活品質的決心，要讓大家在新埔感受到家的溫度與城市的活力。
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