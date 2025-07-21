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台1至台13線 苗栗西湖溪路堤共構最後一哩路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣西湖溪路堤共構第四期工程，縣政府最近完成可行性評估，規畫沿著左岸興，總經費約16億元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣西湖溪路堤共構第四期工程，縣政府最近完成可行性評估，規畫沿著左岸興，總經費約16億元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣西湖溪路堤共構海線台1線連接山線台13線「最後一哩路」，縣政府完成第四期工程可行性評估，規畫長6.2公里，總經費約16億元，將爭取交通部生活圈道路交通系統建設計畫補助。

西湖溪路堤共構工程第一至第三期，台1線西湖橋至西湖鄉龍壽橋間3.8公里，今年2月間完工通車，最後一段第四期龍壽橋至台13線銅鑼鄉竹森橋6.2公里，縣府完成可行性評估，目前辦理環境影響評估中。

第四期工程規畫沿著西湖溪左岸，採雙向各1個汽車道、各1個機車道，單側設人行道，加上路燈、排水設施、擋土牆等道路附屬設施，及環境友善設施，寬度約15至16公尺，中間2座跨越開口堤橋梁，總長度約6.2公里，用地費1.34億多元，工程費約14.66億元。

縣府交通工務處指出，銅鑼科學園區近年來蓬勃發展，周邊鄉鎮儼然具備衛星城市概念，眾星拱月之勢帶動開，上班族人流有集中趨勢，西湖溪路堤共構將提供銅鑼科至海線地區主要聯絡道，完善西湖、銅鑼等地區交通網路。

地方人士表示，目前西湖鄉主要道路縣道119線，從台1線穿越市區，連接到台13線，沿著西湖溪右岸布線，路寬10公尺且多彎，西湖溪路堤共構更便捷的交通網，連接國道3號、國道1號，有助於觀光及產業發展。

立委陳超明說，西湖溪河堤共構第四期是最重要、最後的一張拼圖，公路局正面肯定可行性評估報告，他會協助縣府爭取交通部補助，希望工程早日動工，帶動地方更好的發展機會。

車道 苗栗縣 國道 交通部

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