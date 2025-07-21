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颱風天建案旁道路坍陷 苗縣府：勒令停工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
颱風丹娜絲日前過境，苗栗縣頭份市一處地上14層、地下3層集合住宅建案旁道路7月9日發生坍陷坑洞，縣府勒令停工。圖／頭份警分局提供
颱風丹娜絲日前過境，苗栗縣頭份市一處地上14層、地下3層集合住宅建案旁道路7月9日發生坍陷坑洞，縣府勒令停工。圖／頭份警分局提供

苗栗縣近1年2起建案旁道路坍陷案，都發生在颱風期間，縣長鍾東錦認為不是單純巧合，要求類天坑案件勒令停工、從重處理。縣府工商發展處指出，若有類似天坑，將依規要求起造人提交施工計畫書與補強方案，確認安全無虞，才允許復工。

颱風丹娜絲日前過境，苗栗縣7月8日深夜至9日清晨下起大雷雨，頭份市一處地上14層、地下3層集合住宅建案旁道路出現坍陷長、寬約2至3公尺、深約1.5公尺的坑洞，縣府勒令建案停工中。

另外，後龍鎮市區某工地去年7月在颱風凱米大雨期間也發生鄰路坑洞，縣府勒令停工，8月中復工。

鍾東錦認為，颱風來了，建商及監造的建築師應該加強自主管理，尤其豪大雨過後，更要巡查防範，否則置周邊居民安危於何處？他也質疑，部分建案為了省成本，未在馬路側鋪設連續壁，成為天坑關鍵因素，縣府對於類似天坑案從重處理，未達工安標準前，以法定最長停工裁罰時間為準。

縣府工商發展處指出，類似天坑案縣府依建築法勒令停工，根據苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法，要求起造人向第三方專業技師公會提交經審查的施工計畫書，檢附道路改善前、中、後照片與補強方案，確認安全無虞，才許復工；因此建照逾越有效期限，必須重啟請照程序。

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