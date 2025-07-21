竹市科技執法舉發最多路口曝光 半年8862件

新竹市地狹人稠，交通違規也多，竹市府近年陸續於34處易肇事路口建置科技執法設備，取締用路人違規行為。據統計，新竹市今年上半年「取締王」路口在中央路、民生路口，科技執法取締違規達8862件，警方分析該處平假日車流量高、臨停多，提醒用路人注意守規。

警方指出，易肇事路口建置的科技執法設備，可同時取締多項用路人交通違規行為，包含違規停車、闖紅燈、違規轉彎、車輛未停讓行人及機車行駛人行道等。

經統計，新竹市今年上半年前5大科技執法易取締路口，第一名是中央路、民生路口取締8862件，主要違規項目是違規迴轉、闖紅燈及違規停車，分析因鄰近巨城購物中心平假日車流多，臨停違規也多。

第二名西大路、林森路口取締8086件，該處有平面車道與地下道，號誌時制較複雜，違規以闖紅燈及違規轉彎為主。

第三名是慈雲路、公道五路口取締5241件，取締項目是闖紅燈及違規轉彎；第四名是關新路、關新北路人行道取締3626件，取締項目是機車違規行駛人行道；第五名是西濱公路、美山路口取締2442件，取締項目是闖紅燈、違規轉彎及不依標誌標線指示違規。