桃捷綠線延伸大溪 將辦2場說明會

桃園大溪老街因交通壅塞，影響觀光發展，桃市府推動捷運綠線延伸至大溪河東地區，可行性研究方案近期完成，明天與25日將分別在大溪河東、河西辦說明會。地方樂見，也盼市府盡速推動、爭取中央支持，市府指出，目標年底前報送交通部續審。

桃園市捷運工程局指出，綠線延伸大溪原本計畫全長約4.33公里，設置高架3站，交通部審議後建議延伸至大溪河東地區，市府據此調整，並考量地方觀光發展，及交通瓶頸等情況，決定將捷運路線再向東南延伸至大溪老城區規畫，更符合地方所需。

最新可行性研究方案綠線延伸大溪路線會再增設2座車站至5站，長度增至約7.9公里，屆時捷運將串接大溪埔頂轉運站，深入大溪老城區核心，藉此解決大溪假日交通壅塞、停車位不足問題，帶動大溪觀光發展及產業成長，預估總工程經費約418億元。

因應捷運綠線延伸大溪的可行性研究方案修訂完成，市府將於明天晚上6時半在大溪區文化會館演藝廳舉辦「河東場」地方說明會；7月25日晚上6時半在大溪區仁善市民活動中心舉行「河西場」說明會，歡迎鄉親參與。

大溪區興和里長邱財榮說，綠線捷運延伸至大溪河東地區，方便疏解大溪交通不塞車，有助大溪老城區觀光發展，他樂觀其成，目前聽說綠捷大溪要延伸至中華路，細節還不清楚，希望市府盡快規畫、興建，繁榮大溪地方發展。

大溪區永福里長廖芊樺表示，永福里位於大溪、新北三峽交界較偏僻，綠線捷運延伸大溪線，她全力支持，如果延伸大溪線可到台3線信義、中華路最適當，「新北到大溪更方便」，有助該里交通便利，帶動地方繁榮。

國民黨市議員李柏坊同樣樂見地方迎來捷運路線，可帶動老街觀光發展，期待市府爭取中央支持建設經費；民進黨市議員陳治文也說，若地質、環評等工程技術可行，希望市府加速推動、爭取中央挹注財源，一舉解決大溪塞車，並帶動觀光發展。