藍白大咖湧入竹市助陣 林志潔譏 藍白焦慮「大罷免有望成功」

中廣前董事長趙少康今天到新竹陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華接力來挺高虹安，新竹雙罷發言人林志潔對此回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為「傅隨組織」所綁架。

林志潔在臉書表示，國民黨若擔心這兩人被罷免後，自己的黨內找不到其他更優秀適任的人才，這個政黨是否有本質上的問題？

林志潔指出，趙少康批評民進黨對不起民進黨先賢，她想他的主體弄錯了，國民黨立委才是對不起對共產黨有著清楚了解，將反共納入政黨核心精神的國民黨先賢。