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藍白大咖湧入竹市助陣 林志潔譏 藍白焦慮「大罷免有望成功」

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導
新竹雙罷發言人林志潔回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為傅隨組織所綁架。圖／林志潔提供
新竹雙罷發言人林志潔回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為傅隨組織所綁架。圖／林志潔提供

中廣前董事長趙少康今天到新竹陪同立委鄭正鈐、市長高虹安掃街拜票與街頭開講，台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華接力來挺高虹安，新竹雙罷發言人林志潔對此回應，這釋放兩個訊息：第一是藍白非常焦慮，這也代表大罷免成功機率極高；第二則是國民黨人才匱乏，為「傅隨組織」所綁架。

林志潔在臉書表示，國民黨若擔心這兩人被罷免後，自己的黨內找不到其他更優秀適任的人才，這個政黨是否有本質上的問題？

林志潔指出，趙少康批評民進黨對不起民進黨先賢，她想他的主體弄錯了，國民黨立委才是對不起對共產黨有著清楚了解，將反共納入政黨核心精神的國民黨先賢。

林表示，蔣經國總統生前堅決反對一國兩制，痛斥中共是邪惡魔鬼，一生反共的兩蔣，面對這些對中共卑躬屈膝，不惜充當買辦代理人，親共賣台的國民黨立委，才真的會死不瞑目，希望大家團結來罷免這些背叛國家和憲法的偽藍軍。

今天下午舉辦講座活動，分享主題為726與之後的台灣。圖／林志潔提供
今天下午舉辦講座活動，分享主題為726與之後的台灣。圖／林志潔提供

林志潔 大罷免 國民黨

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