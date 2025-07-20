在地黑毛豬、筊白筍登上營養午餐 桃園食農教育首獲五星肯定

「2025食育力城市大調查」日前公布台灣五星級城市，桃園市首度榮獲五星肯定。桃園市副市長蘇俊賓出席領獎時表示，桃園推廣食農教育和有機生態的努力，能夠被看見非常不容易，也希望學童和市民都能夠藉由食農教育的過程，更珍惜土地和生態的價值。

農業局表示，市府這兩年多來投入了許多心力發展智慧農業及推廣食農教育，有機蔬菜的栽種面積逐年提升，目前已達533公頃，是歷年新高；桃園在評分項目除食育推廣的滿意度獲全國第一，有機農業耕地⾯積比例、廚餘回收比例、⾦牌農村競賽累積得獎比例、休閒農業區場數也獲高分，更同時入選「國產蔬菜」與「國產雜糧」十大體驗路線。

蘇俊賓表示，桃園市去年舉辦第一屆校園米其林廚神大賽，廣發英雄帖邀請學校廚工、團膳業者及營養師報名參賽，各個學校的營養師們都動起來，將桃園特色食材設計成菜單，要讓小朋友們願意買單。廚神大賽後，市府也攜手51位營養師將這些菜單優化，共同編製桃園市營養午餐亮點食譜供各學校運用，製作兼具營養、美味與創意的餐點。

蘇俊賓表示，桃園營養午餐廣用在地栽培的有機蔬菜，每年超過3300噸，包含蓮藕、筊白筍、地瓜以及桃園有名的黑毛豬等特色食材也都進到校園營養午餐的餐桌上，品項逐年提升，使用量由2023年的10噸提升到今年的80噸。