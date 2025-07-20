桃園夏日大龍門北橫珍珠海岸遊 5大主題觀光摺頁專屬年輕人穿搭

桃園市政府觀光旅遊局推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸主題旅遊，吸引夏季遊客，觀旅局今天上午表示，為結合桃園旅遊食宿遊購行觀光資源，最新推出5大主題摺頁，民眾至桃園、中壢火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取，讓遊客「一摺在手」旅遊全攻略。

為強化大龍門觀光廊帶旅遊，市府向交通部觀光署爭取大龍門旅遊線，將石門水庫線，新增阿姆坪樂園、百吉、湳溝、慈湖、草嶺腳及大溪陵寢，升級台灣好行503線，自中壢總站串聯龍潭大池、客家文化館、十一份、三坑老街、石門水庫及慈湖。

探索北橫主題線，包括小烏來風景區、溪口、阿姆坪、角板山公園、巴陵古道、羅浮至拉拉山、東眼山森林遊樂區旅遊線，夏季推出小烏來溯溪趣、溪口台風情、阿姆坪風情、角板山探樹趣、羅浮溫泉泡湯趣、巴陵古道、東眼山、拉拉山巨木行等17條旅遊線，吸引遊客。

漫遊珍珠海岸旅遊廊帶，起自竹圍漁港、永安漁港為南北海岸核心，串連許厝港濕地、白沙岬燈塔、觀音草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬景觀至新屋綠色隧道景點，提供民眾夏日海岸旅遊休憩去處。