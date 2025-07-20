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桃園夏日大龍門北橫珍珠海岸遊 5大主題觀光摺頁專屬年輕人穿搭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，搭配專屬造型吊卡，有碗公、小魚、山峰、公路與雲朵等造型。圖／市府觀旅局提供
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，搭配專屬造型吊卡，有碗公、小魚、山峰、公路與雲朵等造型。圖／市府觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸主題旅遊，吸引夏季遊客，觀旅局今天上午表示，為結合桃園旅遊食宿遊購行觀光資源，最新推出5大主題摺頁，民眾至桃園、中壢火車站旅遊服務中心、高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取，讓遊客「一摺在手」旅遊全攻略。

為強化大龍門觀光廊帶旅遊，市府向交通部觀光署爭取大龍門旅遊線，將石門水庫線，新增阿姆坪樂園、百吉、湳溝、慈湖、草嶺腳及大溪陵寢，升級台灣好行503線，自中壢總站串聯龍潭大池、客家文化館、十一份、三坑老街、石門水庫及慈湖。

探索北橫主題線，包括小烏來風景區、溪口、阿姆坪、角板山公園、巴陵古道、羅浮至拉拉山、東眼山森林遊樂區旅遊線，夏季推出小烏來溯溪趣、溪口台風情、阿姆坪風情、角板山探樹趣、羅浮溫泉泡湯趣、巴陵古道、東眼山、拉拉山巨木行等17條旅遊線，吸引遊客。

漫遊珍珠海岸旅遊廊帶，起自竹圍漁港、永安漁港為南北海岸核心，串連許厝港濕地、白沙岬燈塔、觀音草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬景觀至新屋綠色隧道景點，提供民眾夏日海岸旅遊休憩去處。

市府觀旅局表示，該局新推桃園觀光5大主題旅遊摺頁，「一摺在手全攻略」包括打卡桃園美食、暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、旅遊體驗5款觀光摺頁，跳脫傳統文宣形式，導入「潮流掛飾」概念，主題分類 × 景點推薦 × 低碳旅遊一次到位，每款摺頁搭配專屬造型吊卡，有碗公、小魚、山峰、公路與雲朵等造型，代表旅遊主題風格，讓旅遊摺頁搖身一變成為年輕人喜愛的旅遊穿搭配件。

市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、桃園美食、旅遊體驗旅遊。圖／市府觀旅局提供
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、桃園美食、旅遊體驗旅遊。圖／市府觀旅局提供
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、桃園美食、旅遊體驗旅遊。圖／市府觀旅局提供
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、桃園美食、旅遊體驗旅遊。圖／市府觀旅局提供
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、桃園美食、旅遊體驗旅遊。圖／市府觀旅局提供
市府觀旅局新推出5大主題觀光摺頁，推動暢遊大龍門、探索北橫、漫遊珍珠海岸、桃園美食、旅遊體驗旅遊。圖／市府觀旅局提供

石門水庫 珍珠 桃園

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