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竹市敬老愛心卡再升級 8月起搭乘台鐵點數不受限

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
8月1日起，新竹市府表示，持敬老卡及愛心卡搭乘台鐵點數單趟補助無上限（即600點）。圖／報系資料照
8月1日起，新竹市府表示，持敬老卡及愛心卡搭乘台鐵點數單趟補助無上限（即600點）。圖／報系資料照

新竹市政府持續完善敬老卡與愛心卡的使用機制，並擴大照顧長者與弱勢族群，代理市長邱臣遠今宣布，今年8月1日起，持竹市所核發的敬老卡與愛心卡搭乘台鐵，起站或迄站在新竹縣市任一火車站搭乘，每次單趟補助無上限（即600點），讓長者與身障者搭乘台鐵出外拜訪親友或是到鄰近縣市旅遊更便利，生活更豐富。

邱臣遠指出，市長高虹安上任前，敬老愛心卡點數使用率僅約8%，之後市府積極完善使用機制，讓使用率持續攀升，自2023年的21%、2024年的30%，進一步提升至今年截至5月底的31%，顯示敬老卡與愛心卡的福利措施讓長者與身障者幸福有感，更貼近日常生活的需要。

社會處表示，竹市敬老卡及愛心卡可搭乘台鐵的區間（快）車、莒光號及推拉式自強號，但觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他指定列車（具專屬性及不發售無座票之列車）不可搭乘。另外搭乘對號列車則不另行畫座。相關詳細規範請參考台鐵公司官網公告。

社會處說，竹市府敬老卡每月有600點，持卡人可享有搭乘市區公車、台鐵、國道客運、敬老愛心計程車的補助，並可於公立游泳池、國民運動中心、9家農會及52家合作藥局進行消費。

社會處提醒，敬老卡與愛心卡限本人使用，並應配合驗票人員查驗身份證件。如持有竹市敬老卡與愛心卡市民在台鐵車站遇到使用問題，可洽詢車站服務人員或是撥打客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）：0800-765-888（限市話）02-2191-0096（市話、手機）。如對本市敬老卡與愛心卡使用項目及申請有疑問，可撥打1999或與本市各區公所社政課及社會處洽詢。

觀光列車 愛心 台鐵

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