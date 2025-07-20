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颱風來苗栗1年2件建案道路坍陷 鍾東錦：類天坑案從重處分勒令停工

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
颱風丹娜絲過境，苗栗縣頭份市案一處地上14層、地下3層集合住宅建案旁道路，7月9日坍陷坑洞，縣府勒令停工。圖／頭份警察局提供
颱風丹娜絲過境，苗栗縣頭份市案一處地上14層、地下3層集合住宅建案旁道路，7月9日坍陷坑洞，縣府勒令停工。圖／頭份警察局提供

苗栗縣1年2件建案旁道路坍陷案發生颱風期間，縣長鍾東錦認為不是單純巧合，要求類天坑案件勒令停工從重處理，若有必要建案重新請領建築執照，促使建商、建築師正視落實自主管理的責任。

颱風丹娜絲過境，苗栗縣7月8日深夜至9日清晨下起大雷雨，頭份市案一處地上14層、地下3層集合住宅建案旁道路，9日上午7點多坍陷長約3公尺、寬約2公尺、深約1.5公尺的坑洞，緊急灌漿回填，沒有持續無擴大災害，縣府勒令建案停工中。

此外，苗栗縣後龍鎮市區一處地上15層、地下3層工地，去年7月29日下午2點颱風凱米大雨中，鄰近的道路坍陷長約3.8、寬約1.5、深約0.8公尺坑洞，縣府勒令停工，直至去年8月16日才准予復工。

鍾東錦認為2件建案鄰近道路颱風期間坍陷，並非單純的巧合，颱風來了，建商及監造的建築師應該加強自主管理，尤其豪大雨過後，更要巡查防範，如果發現建案周圍流出黃色泥水，有可能是土石被掏空的徵兆，事後解釋、補救，置周邊居民安危於何處？

他說，尤其有些建案為了節省成本，只在鄰近住家的方向鋪設連續壁，馬路側便宜行事。「吃定了馬路不會說話，吃定了馬路不會抗爭」，往往成為發生天坑關鍵因素，縣府對於類似天坑案，勒令停工從重處理，未達工安標準前，以法定最長停工裁罰時間為準。

縣府工商發展處指出，類似天坑案縣府依建築法勒令停工，根據苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法，要求起造人向第三方專業技師公會提交經審查的施工計畫書，檢附道路改善前、中、後照片與補強方案，確認安全無虞，才允許復工，因此建照逾越有效期限，必須重啟請照程序。

颱風 鍾東錦 掏空 天坑

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