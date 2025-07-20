桃園龜山啤酒搖滾音樂節「狂野叢林祭」 天團動力火車壓軸嗨翻4萬人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
主辦單位邀請龜山區立委牛煦庭、市議員李宗豪出席「2025High龜山啤酒搖滾音樂節」，並為「部落雙霸戰」活動揭開序幕。記者陳恩惠／攝影
主辦單位邀請龜山區立委牛煦庭、市議員李宗豪出席「2025High龜山啤酒搖滾音樂節」，並為「部落雙霸戰」活動揭開序幕。記者陳恩惠／攝影

無畏輕颱薇帕外圍環流風雨，桃園酒廠昨午進行「High龜山啤酒搖滾音樂節」活動，有別去年的海洋、海盜風，今年以全新主題「狂野叢林祭」強勢回歸，吸引逾4萬共襄盛舉，現場氣氛沸騰，「吼搭啦」、「乾杯」聲響此起彼落，在金曲天團動力火車的醉人歌聲結束，期待明年再聚。

桃市府秘書長溫代欣出席受訪指出，「龜山啤酒搖滾音樂節」自2018年創辦以來，迄今終打出品牌，成為桃園夏季最具代表性的大型活動之一，今年仍由桃園市龜山區公所主導統籌，首度整合市府青年事務局、婦幼發展局、原住民族行政局等多個局處資源，攜手打造這場專屬龜山的年度狂歡盛典。

今年活動又出奇創新，改以「狂野叢林祭」主題，巧妙融合音樂、啤酒、刺激的水戰、創意DIY、多元美食市集，進行別開生面地調酒與下酒菜競賽等元素，為民眾帶來最沉浸式的夏季派對體驗。

龜山區長張嘉平指出，活動現場打造一場全方位夏日冒險，包括「原始音浪舞台」、「野人部落市集」等9大主題區，讓參加活動的民眾驚喜連連，現場也提供成年人酒類。這個自午後即開始的原始音浪舞台，由雷仔、新住民團體、孤寂輔導室及Hotstar率先點燃氣氛，隨後由人氣樂團芒果醬、麋先生，以及金曲入圍樂團美秀集團、最佳演唱組合動力火車輪番上場帶來熱血又搖滾的演出，每首前奏無不瞬間嗨翻全場。

匯聚逾50個人氣品牌攤商的野人部落市集，搭配多元美食與啤酒，現場原始叢林風格的佈置，與會民眾大啖美食，樂在其中；讓親子族群趨之若鶩的原始印記工坊則是結合主題進行DIY體驗，包括恐龍彩繪、彩繪動物造型扇、部落戰士人體彩繪及啤酒造型香氛蠟燭等，人氣爆棚。

在參加演唱會之前，開放現場民眾報名參加的泰山之聲—創意歌唱比賽，結合搞怪任務挑戰與觀眾互動猜題獎勵，現場笑聲不斷，娛樂性十足；現場布置巨型暴龍與民眾互動的野獸暴走區，吸引大小孩子爭相合影，成為最熱門的打卡點與話題焦點。

雖然受輕颱薇帕外圍環流影響，不時有風雨，但是大型水池泡泡派對的泡泡風暴陣地，水槍語泡炮齊發，分齡分時段的水戰挑戰熱鬧開打，現場尖叫連連，清涼又消暑；野球叢林場的棒球挑戰區吸引大小朋友排隊挑戰，完成關卡還能兌換限定小禮物。

部落雙霸戰讓現場民眾化身「品酒」與「美食」評審，共同票選出創意「調酒王」與「下酒王」，得獎者在主舞台公開授旗頒獎，榮譽感十足；另外不斷冒出愛的泡泡的叢林情緣，特別設計專屬單身男女的配對任務與趣味挑戰，讓參與者在狂野派對中，有機會展開浪漫邂逅。

張嘉平表示，今年音樂節活動特別強化現場互動設計與年齡友善空間，除了讓年輕朋友盡情歡樂，也周全地照顧到親子族群與樂齡朋友的需求，確保每一位參與者都能自在享受屬於自己的夏日節奏，歡迎明年再來玩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

糜先生進行演唱時，現場又成為大型演唱會的追星聖地。記者陳恩惠／攝影
糜先生進行演唱時，現場又成為大型演唱會的追星聖地。記者陳恩惠／攝影
巨型暴龍上工後，意外成為龜山啤酒搖滾音樂節最熱門的打卡地點。記者陳恩惠／攝影
巨型暴龍上工後，意外成為龜山啤酒搖滾音樂節最熱門的打卡地點。記者陳恩惠／攝影
今年的卡司相當驚人，除了人氣樂團芒果醬、麋先生、美秀集團外，壓軸演出的是金曲獎最佳演唱組合動力火車，圖為糜先生進行演唱時，現場又成為追星聖地。記者陳恩惠／攝影
今年的卡司相當驚人，除了人氣樂團芒果醬、麋先生、美秀集團外，壓軸演出的是金曲獎最佳演唱組合動力火車，圖為糜先生進行演唱時，現場又成為追星聖地。記者陳恩惠／攝影
「野獸暴走區」的巨型暴龍上工前，與桃市府婦幼發展局長杜慈容、市府秘書長溫代欣及龜山區長張嘉平等人先合影。記者陳恩惠／攝影
「野獸暴走區」的巨型暴龍上工前，與桃市府婦幼發展局長杜慈容、市府秘書長溫代欣及龜山區長張嘉平等人先合影。記者陳恩惠／攝影
「2025High龜山啤酒搖滾音樂節」以「狂野叢林祭」主題，巧妙融合音樂、啤酒，現場不僅有美食攤商也有餐車美食喔，因此現場人潮擠爆。記者陳恩惠／攝影
「2025High龜山啤酒搖滾音樂節」以「狂野叢林祭」主題，巧妙融合音樂、啤酒，現場不僅有美食攤商也有餐車美食喔，因此現場人潮擠爆。記者陳恩惠／攝影

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