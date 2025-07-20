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桃園會稽掩埋場存廢 再起話題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市會稽掩埋場今年2月大火，鐵皮建物結構有安全疑慮，環保局計畫拆除，掩埋場存廢成地方關注焦點。記者陳俊智／翻攝
桃園市會稽掩埋場今年2月大火，鐵皮建物結構有安全疑慮，環保局計畫拆除，掩埋場存廢成地方關注焦點。記者陳俊智／翻攝

桃園市會稽掩埋場今年2月大火，濃煙惡臭影響下風處20多個里，地方醞釀圍場抗議，市長張善政出面溝通才平息；火災釀掩埋場鐵皮建物毀損，有安全疑慮，市府近日上網招標拆除，並宣示未來只在必要時充當垃圾暫存空間。地方表示，盼做好安全管理與設施，也希望能減少收運量，更盼望轉型成公園綠地。

會稽掩埋場1999年啟用，2002年因欣榮焚化爐啟用轉做資源回收場，再隨平鎮資源細分類場啟用，改成收運暫置場所，以處理床墊、大型家具為主，有時會收受鋰電池、廢液等廢棄物；過去頻傳火警，最久曾燒26小時，地方爭取遷場，但願望難實現。

今年2月，該掩埋場存放回收物的建築起火，濃煙惡臭飄散，影響下風處26里，再掀地方怒火，揚言圍場抗議，張善政出面溝通後才平息。大火造成建物結構受損，有安全疑慮，市府近日已上網發包拆除工程，消息傳出後，掩埋場存廢也引發地方關注。

桃園區會稽里長鄭麗花說，垃圾大家都討厭，但掩埋場存在已久，不是這幾年的事情，雖然過去火警頻傳，但頻率有下降，希望做好安全管理，不要再發生。大業里長陳吉發說，垃圾不管放在哪裡都會有意見，當然遷走最好，但現況不容易，至少要有所改善；現在市府允諾，回收物進場前會先分類，固定每2、3個月與地方開會減少。

汴州里長楊鑫坤表示，該掩埋場轉型繼續使用，地方「被迫共體時艱」，畢竟要找替代方案不容易，希望安全管理及設施能做好，最好有開放式網路監控平台，讓地方看得見，民眾也比較安心。

桃園市環境管理處長張書豪表示，桃園區人口眾多，分類回收資源也多，若缺乏暫時收置的中繼站，回收車得桃園、平鎮兩邊跑，清運時間拉長，恐難應付農曆春節、颱風過後等清運高峰，會稽掩埋場轉型暫置場所，仍有其必要；至於建物是否重蓋？仍待評估。

資源回收 焚化爐 張善政 廢棄物

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