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桃園社企創業競賽首度增社會影響力組 張善政勉勵青年發揮社會影響力

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯奬決賽頒獎典禮今舉行，桃園市長張善政前往頒獎。圖／桃園市政府提供
2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯奬決賽頒獎典禮今舉行，桃園市長張善政前往頒獎。圖／桃園市政府提供

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎決賽頒獎典禮今舉行，桃園市長張善政今頒獎表示，市府辦理社會企業創業競賽，鼓勵青年以創新模式回應社會需求，並結合國內指標性社會企業獎項「尤努斯獎」，推動社會企業蓬勃發展。張市長肯定在場所有入圍團隊，在競賽中發揮潛能，展現社會企業解決公共議題的潛力與能量，也期勉成員持續拓展更多可能，發揮社會影響力。

張善政說，在社會企業概念尚未普及的年代，自己曾應朋友邀請投資一家以公益為核心的公司，多年來該公司持續穩定運營，令人深刻體認到社企價值所在。感謝所有投入社會企業發展的夥伴與評審團隊，並恭喜進入決賽的優秀團隊，市府將持續攜手產官學界，推動桃園成為社會創新的領航者，引領社會企業走向國際，展現台灣溫暖且具影響力的創新行動。

中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文表示，今年競賽分為「社會企業組」與「社會影響力組」，並導入國際影響力評估標準，引導創業者從社會影響力的角度規畫與衡量行動。

台中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全說，桃園社會企業創業競賽「社會影響力組」評審重視是否依循國際制度，以及落實公平透明的社會影響力揭露，與公共治理追求的「透明施政」高度契合。

青年局說，本屆競賽首次增設「社會影響力組」，廣邀非營利組織、企業ESG專案與大學USR計畫參與，擴大社會創新參與面向。

青年事務局表示，2025桃園社會企業創業競賽吸引超過百組團隊報名參賽，經初選與系列專業課程培訓後，共有40組團隊進入決賽，今日頒發社會企業組與社會影響力組前三名、優選及特別獎，其中社會企業組由「台灣生物循環科技股份有限公司」獲得冠軍，社會影響力組則由「女王的呼召」團隊奪冠。

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯奬決賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯奬決賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯奬決賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供
2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯奬決賽頒獎典禮今舉行。圖／桃園市政府提供

社會企業 團隊

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