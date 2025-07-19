桃園會稽掩埋場大火建物毀損將拆除 場址未來用途曝光

桃園市會稽掩埋場今年2月大火，濃煙惡臭影響下風處20多個里，地方醞釀圍場抗議，市長張善政出面溝通協調才平息；火災造成掩埋場建物毀損，有安全疑慮，近日上網招標拆除，場址未來只在必要時做暫存，地方則希望做好安全管理與設施，別讓災情重演。

會稽掩埋場1999年啟用，2002年因欣榮焚化爐啟用轉做資源回收場，再隨平鎮資源細分類場啟用改做收運暫置場所，處理資源種類以床墊、大型家具為主，但有時也會有鋰電池、廢液等物，由於過去頻傳火警，最久曾燒26小時，地方都盼遷場，但無奈願望難實現。

今年2月，掩埋場存放回收物的建築起火，濃煙惡臭飄散，影響下風處26里，再掀地方怒火，揚言圍場抗議，經市長張善政及市府高層溝通才暫時平息。而掩埋場建物結構因大火受損，有安全疑慮，市府近日上網招標拆除，存廢再度引發關注。

「講良心話，環保局已經做很好了。」桃園區會稽里長鄭麗花說，垃圾大家都討厭，但掩埋場設立存在已久，不是這一、兩年的事情，雖然火警，但頻率有下降，做好安全管理，不要再發生就好。

大業里長陳吉發也說，垃圾不管放在哪裡都會有人有意見，地方當然希望遷走最好，但也都知道不容易，至少現在看到改善，市府允諾回收物進場前會先分類，每2、3個月會與地方開會，檢討改進方向。

汴州里長楊鑫坤表示會稽掩埋場繼續使用是地方「被迫共體時艱」，但地方也理解市府難處，畢竟要找其他替代方案不容易，希望安全管理及設施能做更好，最好有開放式網路監控平台，讓地方看得見，民眾也比較安心。

桃園市環境管理處長張書豪表示，桃園區人口眾多，分類回收資源也多，若缺乏暫時收置的中繼站，回收車得桃園、平鎮兩邊跑，清運時間勢必拉長，恐難應付民眾農曆春節大掃除、颱風過後整理家園的清運需求，因此掩埋場仍有做為暫置場所的必要，但建物是否要重蓋，有待日後進一步評估。