受颱風環流影響 永安漁港濱海嘉年華今晚取消改至下周再辦

桃園市新屋區永安漁港星繽樂狂歡嘉年華原定今晚7時許於漁市前廣場熱鬧登場，將邀請橘外人、鯊魚煙囪等到場開唱，不過受薇帕颱風外圍環流影響，現場風勢強大，因此取消，改至下周六26日舉行。

新屋夏季最夯「永安漁港星繽樂狂歡嘉年華」，永安漁港星繽樂狂歡嘉年華力邀國際樂團、實力派唱將、獨立音樂家等，分別於暑假3個周六與遊客同歡；中壢區漁會今年以「漁樂HIGH港城」為年度主題，邀請14組藝人分別於暑期3個周六輪番登台獻唱，壓軸場另安排絢爛花火秀，邀請全台遊客一起來聽音樂、逛漁市、嚐海鮮。

今原定由「嗨FUN樂團樂永安」打頭陣，邀請年輕獨立「橘外人」、多變「鯊魚煙囪」、內斂「孤寂輔導室」為開唱先鋒，並由在台12年表演經驗的「ADOGA 阿逗仔」壓軸演出。

不過農業局表示，因薇帕颱風外圍環流造成全港區陣風上看8級以上。考量聽眾與活動執行安全，並確保所有表演能在最佳條件下呈現，決定將活動延期至下周六晚間7時舉辦，造成不便，敬請見諒。

8月2日「潮起潮樂CHILL海海」則有南方二重唱、陳忻玥、李杰明、一井、海鷗的蛋；8月30日「星光熠熠金曲夜」則邀李千娜、潘裕文、吉巴萘、巴大雄、Yunix，此外也特別規劃驚喜壓軸「絢爛花火秀」，點亮永安漁港夜空。