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龍潭市場重金改造！地方盼活化比照台南友愛市場「體驗經濟」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭公有零售市場2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆（左1）表示，2樓約50坪的露台空間閒置，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大。圖／劉熒隆提供
桃園市龍潭公有零售市場2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆（左1）表示，2樓約50坪的露台空間閒置，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大。圖／劉熒隆提供

桃園市龍潭公有零售市場興建於1972年，2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆表示，2樓約50坪的露台空間閒置，加上市場內多二代接手，且朝多元化經營，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大，轉型成觀光市場。經發局回應，因市場為早市，會先做結構評估，在規畫符合早市的業態。

龍潭公有零售市場改造案2021年向經濟部申請「市集沿街風貌再造計畫」補助，獲得5000萬經費，加上市府配合款2142萬元共7142萬推動龍潭市場的改造，優化市場內各項軟、硬體設施。

劉熒隆表示，市場1樓是攤商、2樓有戶外空間，現在市場內許多攤商都是二代接班，經營方向也朝向多元化，希望傳統市場型態也能改變，2樓閒置的空間，可以讓民眾採買完後代客料理或是有座位區。

劉熒隆說，像台南友愛市場坪效發揮非常好，白天就是傳統市場的那種叫賣聲，到晚上年輕團隊進駐，變身美食聚落，很多年輕人願意聚集在那吃東西，去體驗市場文化，一樣是市場，卻創造了截然不同的「體驗經濟」，龍潭市場2樓空間很有潛力，希望經發局可以輔導年輕人，並將花重金改造的空間可以更有效利用。

經發局長張誠表示，由於該建築為老舊結構，目前仍需評估其樓板載重與安全性，以確保後續使用無虞。

經發局回應，2樓現況為1間會議室約15平方公尺，戶外空間約50平方公尺，整體建物較老舊，2樓目前主要會議或舉辦臨時性活動為主，另龍潭市場主要營業時間為早上，2樓引進新的商業活動，期望引入可和市場互補、吸引人潮、配合營業時間、整體空間好管理的業種、業態，尚在與自治會溝通及在地團體洽詢。

劉熒隆說，希望盡快完成2樓結構安全評估，並積極展開空間活化規畫。希望未來不只是買菜的地方，更是大家可以「吃在地、玩文化、賞創意」的新地標。

桃園市龍潭公有零售市場2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆（左1）表示，2樓約50坪的露台空間閒置，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大。圖／桃園市經發局提供
桃園市龍潭公有零售市場2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆（左1）表示，2樓約50坪的露台空間閒置，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大。圖／桃園市經發局提供
桃園市龍潭公有零售市場2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆（左1）表示，2樓約50坪的露台空間閒置，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大。圖／桃園市經發局提供
桃園市龍潭公有零售市場2023年獲經費改造並融入客家元素，不過市議員劉熒隆（左1）表示，2樓約50坪的露台空間閒置，希望經發局可以設置代客料理、座位區等，讓坪效利用到最大。圖／桃園市經發局提供

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