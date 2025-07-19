竹縣板凳電影院壓軸登場 今夜觀影抽限量板凳木箱鼓

新竹縣夏夜重磅活動「新瓦屋板凳電影院」壓軸場於今晚7點登場，將播映榮獲芝加哥國際兒童影展最佳動畫片的「歡迎光臨奇幻樂園」，故事充滿想像與童趣，適合闔家觀賞，映後將抽出20周年限量紀念板凳木箱鼓。

新竹縣副縣長陳見賢指出，新瓦屋板凳電影院於本周末登場，上周室內場電影院及昨天的露天場反應熱烈，板凳電影院也已成為新竹縣最具代表性的暑期文化活動之一，今晚將迎來新瓦屋板凳電影院的重頭戲「超級板凳抽抽樂」，凡持有完成集章任務之活動摺頁者皆可參加摸彩。

新竹縣文化局表示，新瓦屋板凳電影院邁入第20年，是許多新竹縣市民眾夏日記憶的重要一環，今年再度攜手公共電視「台灣國際兒童影展」，打造屬於大小朋友的夏夜文化饗宴。活動放送9部短片及2部長片，搭配600吋巨幕及舒適躺椅，打造新竹最Chill的露天電影院。

文化局說明，新瓦屋園區活動自今天上午11時起展開，設有13好市集、行動書車有禮送、竹蟬製作DIY、彩繪迴旋飛機DIY、板凳回娘家換好禮、拍照打卡送好禮等活動，晚間6時起還有海鷗阿卡貝拉、新瓦屋花鼓隊精彩表演輪番上陣。今年最特別還有20周年限量紀念板凳木箱鼓，採用木箱鼓形式設計，兼具樂器與兒童板凳功能，結合藝術與實用，每人限領1次，於今晚電影放映後抽出。