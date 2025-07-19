快訊

現在快衝！Switch 2體驗會在大巨蛋 免費入場還能見瑪利歐、耀西一面

薇帕颱風環流進逼 台北市文山、中正區已出現8級陣風

中職／賽前憾事！「魔鷹」妻子搭機來台突然過世 退出明星賽

聽新聞
0:00 / 0:00

竹縣新埔水梨節周末登場 農會推揉茶、水梨披薩DIY小旅行吸睛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣新埔鎮農會今天上午舉辦「新埔水梨節暨農產品行銷活動」，除展出多樣新鮮水梨以及農特產品供民眾採購外，同時於7月19、20、23日推出「農村小旅行」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣新埔鎮農會今天上午舉辦「新埔水梨節暨農產品行銷活動」，除展出多樣新鮮水梨以及農特產品供民眾採購外，同時於7月19、20、23日推出「農村小旅行」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣新埔鎮農會今天上午舉辦「新埔水梨節暨農產品行銷活動」，除展出多樣新鮮水梨以及農特產品供民眾採購外，同時於7月19、20、23日推出「農村小旅行」，規畫揉茶焙茶、水梨披薩DIY等多條體驗路線帶領民眾遊玩新埔走透透。

新竹縣副縣長陳見賢指出，新埔的水梨品質優良，種植面積約90公頃，每年6到8月盛產，主要有豐水梨、蜜雪梨和新興梨等，請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友。

新埔鎮農會表示，今天活動現場匯聚新埔鎮在地農民展售，提供多樣新鮮水梨以及農特產品，讓民眾能一次採購、一次品嚐最當季的在地風味。活動期間也安排了農產品促銷優惠、免費品嘗、舞台互動遊戲等多元活動，打造熱鬧並兼顧教育意義的水梨節。

新埔水梨節同時推出限定的「農村小旅行」，分別於7月19、20、23日出發，規畫多條體驗路線，包括揉茶焙茶、水梨披薩DIY、愛玉與仙楂手作、花鼓文化體驗、梨園導覽與自費採果等豐富行程，讓參與者從揉茶、焙茶、食農教育、手作到果園採收，親身感受新埔農村的自然魅力與人文底蘊，

新埔鎮農會表示，今天、明天活動會場皆安排親子趣味互動賽事，融合水梨元素創意遊戲，考驗親子默契與反應，也讓孩子在遊戲中認識農產品，玩得開心、學得有趣，帶著甜滋滋的回憶回家。

新竹縣副縣長陳見賢指出，新埔的水梨品質優良，請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友。圖／新竹縣政府提供
新竹縣副縣長陳見賢指出，新埔的水梨品質優良，請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友。圖／新竹縣政府提供
新埔水梨節同時推出限定的「農村小旅行」，分別於7月19、20、23日出發，規畫多條體驗路線，包括揉茶焙茶、水梨披薩DIY、愛玉與仙楂手作、花鼓文化體驗。圖／新埔鎮農會提供
新埔水梨節同時推出限定的「農村小旅行」，分別於7月19、20、23日出發，規畫多條體驗路線，包括揉茶焙茶、水梨披薩DIY、愛玉與仙楂手作、花鼓文化體驗。圖／新埔鎮農會提供
新埔水梨節同時推出限定的「農村小旅行」，分別於7月19、20、23日出發，規畫多條體驗路線，包括揉茶焙茶、水梨披薩DIY、愛玉與仙楂手作、花鼓文化體驗。圖／新埔鎮農會提供
新埔水梨節同時推出限定的「農村小旅行」，分別於7月19、20、23日出發，規畫多條體驗路線，包括揉茶焙茶、水梨披薩DIY、愛玉與仙楂手作、花鼓文化體驗。圖／新埔鎮農會提供

農會 新竹 披薩

延伸閱讀

新北金獎小旅行帶影迷重返金獎場景 8月8日再一場

竹縣芎林圖書館獲補助9千萬 舊鄉公所將重建打造智慧閱讀空間

新北淡水益品書屋閱讀夏令營 手作DIY兒童彩繪帆布袋

10萬元買下山中破屋！他挖出湧泉發現重大真相 DIY翻修成秘境別墅

相關新聞

竹縣新埔水梨節周末登場 農會推揉茶、水梨披薩DIY小旅行吸睛

新竹縣新埔鎮農會今天上午舉辦「新埔水梨節暨農產品行銷活動」，除展出多樣新鮮水梨以及農特產品供民眾採購外，同時於7月19、...

減房當道　品牌建商打造精緻生活哲學

總價僅2千萬的住宅，也能享有4、5千萬高端豪邸的非凡排場與氣度？近年來，京懋建設以其獨有「減房哲學」，在桃園高端住宅市場掀起一波美學革命。如今，這股美學浪潮再度席捲經國重劃區，京懋建設首次進入競爭激烈

桃市鼓勵生產推動免費月嫂 先辦培訓班

桃園市政府鼓勵生產，近2年加碼生育補助、產後心理諮商與中醫調理，但因沒有免費月嫂到宅服務，民代認為美中不足，盼跟進其他縣...

地方采風／牽罟班面臨斷層 推旅遊體驗傳承

苗栗縣竹南鎮天文牽罟班隨時代變遷面臨人力與文化斷層危機，產銷班成員不願就此沒落，經過不斷思考與轉型，如今雖然漁獲量不多，...

芎林圖書館獲補助9千萬 公所舊址建新館

新竹縣芎林鄉立圖書館空間狹小不敷使用，近日傳好消息，鄉公所獲中央補助9千萬元，明年將拆除公所舊址蓋新圖書館，預計2028...

茶葉分級包裝制度監控品質 拉拉山春季高山烏龍茶因溫差大別具風味

桃園市長張善政今下午前往復興區，出席「桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮」，張善政表示，拉拉山擁有多元且優質的農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。