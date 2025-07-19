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竹縣新埔水梨節周末登場 農會推揉茶、水梨披薩DIY小旅行吸睛
新竹縣新埔鎮農會今天上午舉辦「新埔水梨節暨農產品行銷活動」，除展出多樣新鮮水梨以及農特產品供民眾採購外，同時於7月19、20、23日推出「農村小旅行」，規畫揉茶焙茶、水梨披薩DIY等多條體驗路線帶領民眾遊玩新埔走透透。
新竹縣副縣長陳見賢指出，新埔的水梨品質優良，種植面積約90公頃，每年6到8月盛產，主要有豐水梨、蜜雪梨和新興梨等，請大家支持在地農民，讓新竹縣好的農產品分享給所有好朋友。
新埔鎮農會表示，今天活動現場匯聚新埔鎮在地農民展售，提供多樣新鮮水梨以及農特產品，讓民眾能一次採購、一次品嚐最當季的在地風味。活動期間也安排了農產品促銷優惠、免費品嘗、舞台互動遊戲等多元活動，打造熱鬧並兼顧教育意義的水梨節。
新埔水梨節同時推出限定的「農村小旅行」，分別於7月19、20、23日出發，規畫多條體驗路線，包括揉茶焙茶、水梨披薩DIY、愛玉與仙楂手作、花鼓文化體驗、梨園導覽與自費採果等豐富行程，讓參與者從揉茶、焙茶、食農教育、手作到果園採收，親身感受新埔農村的自然魅力與人文底蘊，
新埔鎮農會表示，今天、明天活動會場皆安排親子趣味互動賽事，融合水梨元素創意遊戲，考驗親子默契與反應，也讓孩子在遊戲中認識農產品，玩得開心、學得有趣，帶著甜滋滋的回憶回家。
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