減房當道　品牌建商打造精緻生活哲學

總價僅2千萬的住宅，也能享有4、5千萬高端豪邸的非凡排場與氣度？近年來，京懋建設以其獨有「減房哲學」，在桃園高端住宅市場掀起一波美學革命。如今，這股美學浪潮再度席捲經國重劃區，京懋建設首次進入競爭激烈的中小坪數市場，全新個案「京懋有方」以「37坪究是2房」的究極規劃，完美詮釋「高訂精奢」，更是消費者第一次有機會以總價2千萬起，輕鬆跨過收藏門檻，「享受京懋生活，最輕鬆的一次」。

「京懋有方」基地面積875坪，規劃地上22層、地下4層Art Deco建築地標巍然聳立。儘管這是京懋建設首次跨足33-52坪的中小坪數市場，但在公設空間美學及已購住戶最愛的社區咖啡廳，京懋建設卻絲毫未減對頂級標準的堅持。「京懋有方」的百坪社區咖啡廳，縱深達30米、寬11米，挑高6.5米，規模足以媲美自家過去千坪基地建案的咖啡廳，這種令人驚豔「超配」的公設規劃，使其一登場便成為桃園37坪級距市場的熱門話題。

京懋建設巧妙地將殿堂氛圍高聳的列柱與迴旋梯設計，復刻移植到百坪社區咖啡廳中，讓住戶在日常生活中，也能感受「朝聖」般的視覺饗宴與品味薰陶。健身房空間亦別出心裁，配合車道抬高，規劃出擂檯式設計，讓在社區運動也充滿儀式感，每一個細節都彰顯了京懋對生活美學的極致追求。 桃園經國特區話題指標預售案「亰懋有方」，是品牌首度聚焦中小坪數市場頂規產品的需求，訴求享受京懋生活，最輕鬆的一次。

首波主打的「37坪究是2房」格局，將空間機能發揮到極致。擁有1.2坪的隱私玄關，讓回家充滿儀式感；3.6米寬的客廳採光面，搭配客餐廳天花板無橫梁設計，極大化了空間的開闊感。透過廚具及中島結合5.1米尺度，搭配大長桌，創造出餐廚一體的多功能家庭情感共享空間，完美兼具用餐、工作、聚會、親子閱讀等多樣用途，承載著日常生活的溫馨與滋味。