芎林圖書館獲補助9千萬 公所舊址建新館

新竹縣芎林鄉立圖書館空間狹小不敷使用，近日傳好消息，鄉公所獲中央補助9千萬元，明年將拆除公所舊址蓋新圖書館，預計2028年完工。鄉長黃正彪說，新館將是地方藝文、知識傳承與創意學習的基地，舊館則可望轉型成幼兒園獨立空間。

芎林鄉立圖書館位於芎林國小內，因與鄉立幼兒園共用空間，長期存在空間不足問題，不僅限制功能發揮，也衍生假日校園安全與管理疑慮。不過，圖書館日前參加教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」，在競爭型計畫脫穎而出，獲得補助，為竹縣公共圖書館空間改造再創全新里程碑。

黃正彪說，新圖書館除了提供充足閱讀座位與藏書空間，也以智慧、永續、多元為核心發展方向，讓民眾擁有真正屬於社區的藝文學習基地。

新竹縣文化局指出，竹縣寶山鄉等5公共圖書館，獲客委會補助文化發電機計畫，新竹縣文化局圖書館也獲得教育部核定補助經費，辦理兒童青少年主題圖書館空間改造計畫，目前正同步進行規畫設計和統包工程中。