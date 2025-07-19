地方采風／牽罟班面臨斷層 推旅遊體驗傳承

苗栗縣竹南鎮天文牽罟班隨時代變遷面臨人力與文化斷層危機，產銷班成員不願就此沒落，經過不斷思考與轉型，如今雖然漁獲量不多，但已變成地方深度旅遊的難得體驗，目前產銷班也積極申請登錄民俗無形文化資產，盼濃濃古早味的捕魚文化傳承下去。

天文牽罟班是南龍區漁會12個產銷班之一，也是台灣西部各漁會僅存唯二的牽罟產銷班，30名成員多是竹南后厝里民，平均年齡超過70歲，最年輕的成員也已經60歲；如今海洋資源逐漸減少，此捕魚方式漁獲有限，已難找到人傳承。

班長林嘉彬說，為傳承這項文化，產銷班思考很久，後來成立「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」，透過牽罟家庭子弟的立委陳超明、前副議長葉進南、竹南鎮代林進明等人協助，爭取將擺置漁網器具的罟寮，改建成牽罟文物的文化館，才有推廣生活教育與海洋環境保護意識的基地。目前也向縣府申請登錄民俗無形文化資產作業，盼保留這項傳統。

葉進南也說，海線居民對牽罟並不陌生，以前苗栗有10多組牽罟班，現在僅剩龍鳳漁港北側的天文牽罟班，除了班員年齡老化，沿海沙灘地形因海沙流失嚴重，適合牽罟的腹地也越來越小。為了推廣牽罟文化，產銷班轉型成功，協會也受理機關及公司行號，以租借網具方式，由牽罟班員現場指導，體驗牽罟的樂趣。