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桃市鼓勵生產推動免費月嫂 先辦培訓班

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智余采瀅／連線報導
孕婦懷胎十月非常辛苦，產後更需要人幫忙照料大小事，桃園市政府正規畫免費月嫂到宅服務，力拚明年1月上路（示意圖）。圖／聯合報系資料照片
孕婦懷胎十月非常辛苦，產後更需要人幫忙照料大小事，桃園市政府正規畫免費月嫂到宅服務，力拚明年1月上路（示意圖）。圖／聯合報系資料照片

桃園市政府鼓勵生產，近2年加碼生育補助、產後心理諮商與中醫調理，但因沒有免費月嫂到宅服務，民代認為美中不足，盼跟進其他縣市。婦幼局昨推出新住民月嫂人才培訓計畫，跨出免費月嫂政策的第一步，預計8月5日開課，新政策拚明年1月上路。

台中市去年起推動「弱勢到宅坐月子」，提供弱勢產婦免費15天、價值3.6萬元的坐月子服務，減輕弱勢產婦育兒壓力，並創造就業機會。中市社會局指出，2024年起針對身障、低收、中低收入戶、設籍前新住民及特殊境遇家庭扶助核定資格者，提供免費到宅坐月子服務15天，為弱勢產婦提供更全面的支持，去年共服務483人。

少子化社會，各地都推福利政策鼓勵生育，不僅孕期產檢，產後照顧服務也很到位，新北、台中、台南和高雄都有媒合月嫂到宅服務，甚至提供免費時數，桃園和台北則是六都唯二無此服務的直轄市。桃園市議員于北辰多次質詢要求跟進，而且要無條件補助，議員謝美英、吳進昌和周玉琴等人也呼籲政策快上路。

婦幼局與桃園市保母協會合作，昨天推出新住民月嫂人才培訓課程，預計招募40名具中華民國國籍且處於失業狀態的新住民，成為未來推動免費到宅坐月子的儲備人力，培訓費用由公部門全額補助，符合新住民、原住民、獨力扶養家計和中高齡等身分資格，受訓期間每月還可領1.7萬餘元生活津貼。

婦幼局長杜慈容表示，月嫂培訓就是免費月嫂到宅服務的第一步，學員必須接受202小時嚴謹訓練，內容除了保母照顧、基礎護理和烹飪，還有多元文化課程，藉此了解各國坐月子的差異性，提供最適合的服務。

杜慈容說，免費月嫂到宅服務目前分兩個面向進行，除了人員培訓，也在招標採購建置網路平台，平台不僅提供媒合服務，也是招募更多新血的管道，政策力拚明年1月推出，初步規畫服務對象為低收、中低收、身障、未成年、多胞胎或經社工評估有需求者，但由於人力有限，服務對象會有優先順序。

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