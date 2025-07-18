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MIUSA驚喜現身桃園與青年隊話 透過真實跨國詐騙案改編電影宣導

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
根據內政部統計，台灣每年因詐騙造成的財損金額高達數百億元，為提升青年對詐騙議題的警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」。圖／桃園市青年局提供
根據內政部統計，台灣每年因詐騙造成的財損金額高達數百億元，為提升青年對詐騙議題的警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」。圖／桃園市青年局提供

根據內政部統計，台灣每年因詐騙財損高達數百億元，為提升青年對詐騙警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」改編自真實跨國詐騙案件，透過輕鬆幽默的冒險喜劇風格，描繪詐騙集團的內部操作模式與受害者的無助處境，本場特映會為2025年「正派青年 桃青在一起強大」反詐系列宣導的首場主題活動。

活動邀請打詐律師郭上維與心理師郭晏汝，從法律實務與心理層面，深入解析各類詐騙手法與應對方式，幫助青年建立正確的防詐意識與應變能力。人氣歌手 MIUSA 現身與青年對話，並以自身與親友的親身經歷，分享面對詐騙的風險與反思，引發現場強烈共鳴，氣氛熱烈。

由於青年族群網路與社群媒體使用頻繁，已成為詐騙集團高度鎖定的對象，近年詐騙手法不斷翻新，從投資陷阱、假交友、簡訊釣魚、冒充客服，到虛擬貨幣詐騙等，形式多樣、防不勝防。

青年局表示，期盼透過本次活動，以青年易於理解與產生共鳴的方式，切入嚴肅議題，進一步提升青年對陌生資訊的判斷力與警覺心。未來也將持續串聯更多資源與平台，建立強大的「正派青年」行動網絡，培養青年堅定的價值信念與自我保護能力。

青年局長侯佳齡說，青年局未來將持續透過多元創新的形式，推動與青年息息相關的議題，期望透過校園巡迴、音樂活動、主題論壇等方式，與青年同行，陪伴他們在多變的世界中穩健成長、勇敢發光。歡迎大家持續關注桃園市政府青年事務局官網、Facebook與Instagram粉絲專頁，掌握最新活動與資源訊息。

根據內政部統計，台灣每年因詐騙造成的財損金額高達數百億元，為提升青年對詐騙議題的警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」。圖／桃園市青年局提供
根據內政部統計，台灣每年因詐騙造成的財損金額高達數百億元，為提升青年對詐騙議題的警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」。圖／桃園市青年局提供
根據內政部統計，台灣每年因詐騙造成的財損金額高達數百億元，為提升青年對詐騙議題的警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」。圖／桃園市青年局提供
根據內政部統計，台灣每年因詐騙造成的財損金額高達數百億元，為提升青年對詐騙議題的警覺與防範意識，桃園市青年局今於八德置地廣場國賓影城舉辦「桃青Cinema電影沙龍－金派特攻隊特映會」。圖／桃園市青年局提供

青年 詐騙集團 桃園

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