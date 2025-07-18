茶葉分級包裝制度監控品質 拉拉山春季高山烏龍茶因溫差大別具風味

桃園市長張善政今下午前往復興區，出席「桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮」，張善政表示，拉拉山擁有多元且優質的農特產品，除了正值盛產、廣受消費者喜愛的水蜜桃外，今評鑑的高山烏龍茶，也是當地極具代表性的特色農產。恭喜所有獲獎茶農，肯定他們長期對茶葉品質的堅持與努力，並期勉他們持續精進製茶技術，與市府攜手擦亮桃園農產品牌，讓桃園好茶飄香全台。

張善政說，拉拉山氣候冷涼、日夜溫差大，加上土壤為排水良好的石礫土，非常適合種植高山茶，本次評鑑經農業部茶及飲料作物改良場專家嚴格評選，精選出多項優質茶品，充分展現拉拉山高山茶的卓越風味，期盼未來茶農們持續用心種茶、製茶，並藉由茶香吸引更多遊客上山品茗賞景，感受復興區的風土魅力。

復興區農會理事長曾鴻姿表示，感謝茶農堅持品質、用心製茶，並結合創意，設計兼具質感與品質辨識度的茶葉包裝，讓更多人愛上拉拉山烏龍茶獨特的甘醇滋味。

農業局表示，為推廣桃園市高山烏龍茶，市府補助復興區農會63萬元辦理本次評鑑比賽。本次評鑑共有72點茶樣參賽，依據茶葉外觀、水色、香氣與滋味評分，全面檢視茶葉品質，共選出特等獎1名、頭等獎3名及金質獎10名，展現復興茶農們一年來的用心。

農業局說，為讓評鑑結果更具識別性，規畫茶葉分級包裝制度，透過層層嚴格把關及品質監控，讓消費者買得安心、喝得也放心。未來農業局也將持續推動各種茶葉競賽、茶園灌溉設施補助等政策，促進本市農業發展及競爭力，提升茶農收益，擦亮桃園「茶金產業」招牌。