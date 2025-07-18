快訊

曾是「木蘭女足」一姐！周台英昔日經歷曝光 今涉台師大抽血案爭議

專訪／「人不是為了恨在活」送別家暴前夫 鮑正芳淡然回首吐心聲

茶葉分級包裝制度監控品質 拉拉山春季高山烏龍茶因溫差大別具風味

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮今舉行，為讓評鑑結果更具識別性，規畫茶葉分級包裝制度，透過層層嚴格把關及品質監控，讓消費者買得安心、喝得也放心。圖／桃園市政府提供
桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮今舉行，為讓評鑑結果更具識別性，規畫茶葉分級包裝制度，透過層層嚴格把關及品質監控，讓消費者買得安心、喝得也放心。圖／桃園市政府提供

桃園市長張善政今下午前往復興區，出席「桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮」，張善政表示，拉拉山擁有多元且優質的農特產品，除了正值盛產、廣受消費者喜愛的水蜜桃外，今評鑑的高山烏龍茶，也是當地極具代表性的特色農產。恭喜所有獲獎茶農，肯定他們長期對茶葉品質的堅持與努力，並期勉他們持續精進製茶技術，與市府攜手擦亮桃園農產品牌，讓桃園好茶飄香全台。

張善政說，拉拉山氣候冷涼、日夜溫差大，加上土壤為排水良好的石礫土，非常適合種植高山茶，本次評鑑經農業部茶及飲料作物改良場專家嚴格評選，精選出多項優質茶品，充分展現拉拉山高山茶的卓越風味，期盼未來茶農們持續用心種茶、製茶，並藉由茶香吸引更多遊客上山品茗賞景，感受復興區的風土魅力。

復興區農會理事長曾鴻姿表示，感謝茶農堅持品質、用心製茶，並結合創意，設計兼具質感與品質辨識度的茶葉包裝，讓更多人愛上拉拉山烏龍茶獨特的甘醇滋味。

農業局表示，為推廣桃園市高山烏龍茶，市府補助復興區農會63萬元辦理本次評鑑比賽。本次評鑑共有72點茶樣參賽，依據茶葉外觀、水色、香氣與滋味評分，全面檢視茶葉品質，共選出特等獎1名、頭等獎3名及金質獎10名，展現復興茶農們一年來的用心。

農業局說，為讓評鑑結果更具識別性，規畫茶葉分級包裝制度，透過層層嚴格把關及品質監控，讓消費者買得安心、喝得也放心。未來農業局也將持續推動各種茶葉競賽、茶園灌溉設施補助等政策，促進本市農業發展及競爭力，提升茶農收益，擦亮桃園「茶金產業」招牌。

桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮今舉行，為讓評鑑結果更具識別性，規畫茶葉分級包裝制度，透過層層嚴格把關及品質監控，讓消費者買得安心、喝得也放心。圖／桃園市政府提供
桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮今舉行，為讓評鑑結果更具識別性，規畫茶葉分級包裝制度，透過層層嚴格把關及品質監控，讓消費者買得安心、喝得也放心。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（左1）今下午前往復興區，出席「桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮」。圖／桃園市政府提供
桃園市長張善政（左1）今下午前往復興區，出席「桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮」。圖／桃園市政府提供

農會 茶葉 桃園 拉拉山

延伸閱讀

颳強風飄雨…牛煦庭反惡罷演講 藍白大咖到場力挺

桃園罷免公告惹議！罷團、綠營批市府行政不中立 藍營回擊自導自演

桃園兩大圳、埤塘、南崁溪小水利發電 張善政邀李鴻源分享盼成典範

為省道簡體字嗆張善政「哪國人」翻車 鄉民女神道歉了

相關新聞

茶葉分級包裝制度監控品質 拉拉山春季高山烏龍茶因溫差大別具風味

桃園市長張善政今下午前往復興區，出席「桃園市拉拉山春季高山烏龍茶評鑑比賽頒獎典禮」，張善政表示，拉拉山擁有多元且優質的農...

大溪第二個過年 關聖帝君聖誕慶典這2天熱鬧展開遶境

普濟堂恭祝關聖帝君1866周年聖誕慶典子夜祝壽大典昨晚舉行，桃園市長張善政昨出席表示，適逢關聖帝君聖誕1866周年，信眾...

台灣好行大龍門線增新站！270元無限搭乘桃園4線 夢多大讚「這美食」

桃園市長張善政上任後推出大龍門地區串聯低碳旅遊，今下午舉行記者會宣布台灣好行503石門水庫線正式升級為503大龍門線共新...

竹縣芎林圖書館獲補助9千萬 舊鄉公所將重建打造智慧閱讀空間

新竹縣芎林鄉再傳好消息！原位於芎林國小內、空間狹小的芎林鄉立圖書館，終於迎來全新升級。芎林鄉立圖書館新建計畫在7月4日獲...

關聖帝君聖誕 苗栗玉清宮捐贈縣府500萬元善款助弱勢、購艇強化救災

苗栗市玉清宮今天捐贈縣府500萬元公益善款，作為扶助弱勢家庭及添購救生橡皮艇等用途；縣長鍾東錦帶領社會處及消防局代表受贈...

桃消豹化身「關公豹」同遊大溪大禧遶境祈福 宣導爆竹煙火施放

桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。