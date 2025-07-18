新竹城市美學與文創論壇 邀縣市分享政策成果

竹市文化基金會攜手國立清華大學藝術學院今天舉辦城市美學與文化創新論壇，下午邀請桃園、竹縣、花蓮、雲林、新北及竹市首長或局處長分享地方文化政策，談創意實驗。

新竹市文化基金會指出，論壇下午場邀請風潮音樂創辦人楊錦聰、桃市文化局長邱正生、竹縣文化局長朱淑敏、花蓮縣政府行政暨研考處長陳建村、雲林縣長張麗善、新北市副市長劉和然及新竹市代理市長邱臣遠，聚焦分享音樂療癒、地方文化創生與城市治理。

清大藝術學院院長張芳宇於下午場展開前致詞說，她主修音樂，認為文化城市就像在演奏交響樂，城市美學、文創像是為樂曲增添層次，此次論壇如同精心設計的城市合奏，邀不同領域講者分享屬於他們的文化主題曲。

新竹市文化局王翔郁致詞說，文化藝術對一座偉大的城市來說，是非常重要一環，此次新竹城市美學與文化創新論壇為第1屆，邀請產官學界專家分享經驗，相信參與者們都吸收到許多養分，盼未來每年都能持續舉辦。

楊錦聰分享，數位時代來臨後，音樂產業面臨劇烈轉變與壓力，曾到印度修行重新找回創作初衷。他在活動中示範「蘇菲旋轉」，認為藝術創作者需不斷自我覺察與轉化，才能在變局中穩住信念，繼續為社會注入能量。

邱正生表示，桃園市活化老建築並賦予其文化新生命，例如日式宿舍、眷村、校長宿舍等場域，另也透過設計導入活動策展、小旅行、燈會創作等，讓城市文化從靜態資產轉為活化節點，成為老城轉型的推力。

朱淑敏指出，新竹縣竹北市六家地區從農村轉型為新市鎮，傳統聚落面臨開發壓力，文化保存與城市發展需共融並行，在地水圳、聚落與老屋等地方記憶載體，應透過公私協力妥善保存，以永續方式維繫客家聚落與在地文化生命力。

談到花蓮文創，陳建村說，文化政策不應停留在表演、視覺藝術等，花蓮縣以自然環境、人文歷史及原民文化等在地元素，發展出獨特城市美學，例如達基力部落屋、高山森林基地、太平洋南島聯合豐年節等，都是很棒案例。

張麗善說，雲林已擺脫「高齡、傳統、保守、無聊」等刻板印象，轉型為一座兼具農工商與科技的智慧城市，除了打造農業品牌「雲林良品」，也推動地方創生，例如將文蛤殼轉化為裝置藝術等成功案例。

劉和然表示，新北注重硬體建設，更重視城市的「靈魂」塑造，透過改造城市景觀、活化老舊街區，讓藝術融入日常，例如公車站牌融入在地文化故事，將「臭水溝」轉變為生態綠帶，也將城市的特色區域劃分為不同主題。

邱臣遠壓軸以「安居科技城、幸福真永遠」為主題分享，竹市不僅是科技重鎮，更是擁有300年文化底蘊的古城，坐擁17公里海岸線、香山濕地、青青草原等自然景觀，近年積極活化舊城區，打造步行街區與文化展演空間，吸引年輕族群。

文化活動部分，邱臣遠說，每年3月在新竹公園舉辦櫻花季，5月則有兒童藝術節，另外還有動漫展、野營祭、國際風箏節、城市馬拉松、啤酒派對、新竹城隍祭等，除盼更多民眾認識新竹的在地文化，更能提升經濟。