大溪第二個過年 關聖帝君聖誕慶典這2天熱鬧展開遶境

普濟堂恭祝關聖帝君1866周年聖誕慶典子夜祝壽大典昨晚舉行，桃園市長張善政昨出席表示，適逢關聖帝君聖誕1866周年，信眾齊聚大溪普濟堂虔誠參拜，場面莊嚴隆重、令人感動。桃園市副市長蘇俊賓今一早也出席遶境祈福並扛神將。

大溪大禧系列活動，於每年關聖帝君生日當天迎來高潮，熱鬧宛如第二個過年，張善政昨說，在國際局勢動盪的當下，更顯信仰安定人心的重要性，盼藉由信仰力量凝聚社會共識，祈願國泰民安、風調雨順，也期許桃園在關聖帝君庇佑下發展更加順遂。

蘇俊賓今上午接力前往祝壽及扛神轎表示，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典」擁有超過百年的悠久歷史，並已被市府公告登錄為民俗活動，並已提報申請該慶典成為國定「重要民俗」。大溪區社團民俗技藝協會與原已認定的保存者大溪普濟堂管委會關係融洽，分工合作，協會成員涵蓋32個社頭，並擔任對外聯繫的窗口，同時也是實際執行關聖帝君聖誕慶典的主要實踐者。

大溪區社團民俗技藝協會於去年底經市府民俗審議委員會審查通過，正式認定為共同保存團體。蘇俊賓今在頒贈無形文化資產民俗保存團體證書予理事長張逢銘時表示，自己亦是大溪社頭的一分子，並已連續2年隨嘉天宮同義堂一同扛著神將參與遶境。他相信，隨著社團民俗技藝協會的加入，將進一步促成大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典早日認定為桃園市首個國定重要民俗，並持續傳承大溪六二四關聖帝君聖誕遶境的信仰與文化。

大溪普濟堂主委黃金原表示，農曆六月廿四日為關聖帝君聖誕，感謝市府及市議會長期支持，使本次慶典圓滿舉辦，祈願神威顯赫、庇佑百業興旺。

民政局指出，普濟堂長年透過關聖帝君聖誕千秋大典及遶境活動，擴展信仰圈、凝聚地方社區向心力，今年祭典也配合市府推廣政策，鼓勵信眾以一柱清香誠心祝壽，展現環保與虔敬兼具的祭祀文化。