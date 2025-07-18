台灣好行大龍門線增新站！270元無限搭乘桃園4線 夢多大讚「這美食」

桃園市長張善政上任後推出大龍門地區串聯低碳旅遊，今下午舉行記者會宣布台灣好行503石門水庫線正式升級為503大龍門線共新增6站，其中慈湖、草嶺腳及大溪陵寢（北橫遊客中心）3站，與大溪快線、小烏來線及東眼山線4線交會，可供民眾轉乘，並同步推出電子4線聯票、多元低碳主題套票及電輔車推薦遊程，精選大龍門單車漫遊路線，讓民眾暢遊景點。

觀旅局表示，為強化大龍門觀光廊帶旅運服務，市府向交通部觀光署爭取將原石門水庫線優化改線為大龍門線，新增阿姆坪樂園、百吉、湳溝、慈湖、草嶺腳及大溪陵寢等，起站自中壢總站，沿途串聯龍潭大池、桃園市客家文化館、十一份、三坑老街、石門水庫及慈湖，構築完整大龍門區域旅遊路線，並與其他3台灣好行路線於大溪陵寢（北橫遊客中心）、草嶺腳及慈湖站點銜接，打造更便捷的觀光轉乘網絡。

為響應無紙化政策並鼓勵旅客利用大眾運輸暢遊桃園，今推出「台灣好行4線聯票」，旅客持票可於3日內不限次數搭乘4線好行路線，僅需270元，並享合作店家專屬優惠；另也推出以大龍門線為基礎的限量主題套票，薑母島漁民生活體驗、溪口台泰雅原民文化體驗、羅馬公路水陸單車小旅行及阿姆坪碼頭四合一私房玩法，票價680至1220元不等，套票購買詳情請上KKDAY活動頁面，更多乘車資訊請參考台灣好行官網。

藝人夢多表示，他搭乘台灣好行多次，相當方便且低碳環保，而且交通費超便宜，還有活魚能享用，身為日本人的他，對於相當講究，不過石門水庫活魚「只有美味沒有腥味」讓他相當震驚，歡迎大家都來品嘗。

此外，為深化低碳旅遊體驗，觀旅局也精選「桃園大龍門單車推薦路線」，如龍潭三坑鐵馬道、大鶯綠野景觀自行車道、大漢溪山豬湖自行車道等，鼓勵民眾騎上單車漫遊桃園。針對龍潭地勢起伏特性，市府也邀請在地觀光工廠太平洋自行車規畫大龍門區域「電輔車推薦遊程」，旅客可輕鬆騎乘穿梭自然景觀與文化亮點，享受更友善與慢活的出遊體驗。更多詳情將於 7月下旬在「桃園觀光導覽網」陸續公布。