竹縣芎林圖書館獲補助9千萬 舊鄉公所將重建打造智慧閱讀空間

新竹縣芎林鄉再傳好消息！原位於芎林國小內、空間狹小的芎林鄉立圖書館，終於迎來全新升級。芎林鄉立圖書館新建計畫在7月4日獲得中央補助9千萬經費，預計拆除原鄉公所舊址，最快於明年動工、2028年完工，鄉長黃正彪說，新圖書館規畫將成為地方藝文與知識傳承、創意學習的基地。

黃正彪表示，圖書館現址設於芎林國小校區，空間長期不足，加上與鄉立幼兒園共用部分空間，不僅限制功能發揮，也衍生假日校園安全與管理的疑慮。新建計畫將把已遷出的舊鄉公所拆除重建為圖書館，未來希望舊館空間轉型為獨立幼兒園使用。

黃正彪說，新建的芎林鄉立圖書館，除提供充足閱讀座位與藏書空間，未來新圖書館規畫將以「智慧化、永續化、多元化」為核心發展方向，成為地方藝文與知識傳承、創意學習的基地，讓鄉親擁有真正屬於社區的藝文學習基地，最快於明年動工，將於2028年完工。

新竹縣政府文化局表示，芎林鄉立圖書館新建計畫申請獲教育部「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」案，經全國競爭型計畫，於7月4日獲得教育部核定補助，將打造鄉鎮圖書館智慧化、科技活化能量，為竹縣公共圖書館空間改造再創全新里程碑。此外，同一波補助中，竹東鎮立圖書館也獲核定1275萬元，進行館舍空間改造，預計明年完工。

文化局指出，竹縣圖書館前獲客委會支持補助文化發電機計畫，推動寶山、新埔、關西、竹東、竹北、北埔，新竹縣文化局圖書館也獲得教育部核定補助經費，辦理兒童青少年主題圖書館空間改造計畫，目前正同步進行規畫設計和統包工程中，朝向縣內公共閱讀資源均衡發展的目標邁進。