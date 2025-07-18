關聖帝君聖誕 苗栗玉清宮捐贈縣府500萬元善款助弱勢、購艇強化救災

苗栗市玉清宮今天捐贈縣府500萬元公益善款，作為扶助弱勢家庭及添購救生橡皮艇等用途；縣長鍾東錦帶領社會處及消防局代表受贈，並頒發「博施濟眾」琉璃狀感謝玉清宮熱心公益，且精準填補公部門資源的不足，今天適逢關聖帝君1866聖誕，更彰顯其正義、慈悲及武勇精神，鍾東錦期待信眾響應社會公益，匯小愛成大愛。

財團法人台灣省苗栗縣玉清宮財團持續多年挹注救護車、物資和善款做公益，累計已逾2000萬元，今天再捐贈縣府500萬元；其中300萬用於弱勢家庭服務計畫強化社會安全網，持續擴充急難救助量能，協助縣府提供更完善的社福服務，另外200萬元提供消防局添購救人救災的橡皮艇，進一步提升救災效能與安全性。

捐贈儀式擇定今天7月18日（農曆六月廿四）關聖帝君聖誕舉行，玉清宮董事長魏俊傑率同董監事和總幹事出席，鍾東錦由社會處長張國棟、民政處長巫恒昭及消防局長匡夢麟等人代表受贈，立委邱鎮軍服務團隊和多名縣議員、鄉鎮市民代表到場見證。

鍾東錦表示，在關聖帝君1866聖誕千秋的特別日子，感謝玉清宮捐贈500萬元善款給縣府。據統計，縣府去年發放急難救助金給800多戶弱勢家庭，金額約1700多萬元。現在工商社會腳步緊湊，有時難免發生意外，這些意外發生在經濟弱勢家庭，相形更需要急難救助幫他們度過難關，縣府因財政問題編列的預算可能不足因應，玉清宮長期挹注資源，正可填補公部門的不足，讓更多邊緣戶也得到照顧。

「工欲善其事，必先利其器。」鍾東錦從消防局得知先前丹娜絲颱風，新北市發生水域救援意外造成2名消防員罹難、1名義消昏迷的憾事，有感於水火無情，呼籲鄉親隨時要注意自身和家人安全；玉清宮部分善款將添購有動力和無動力救生橡皮艇各5艘，未來配置到沿海與鄰近水庫的分隊服勤，會做最妥適的調度運用，有助提升縣內救人、救災的效能與安全性。

鍾東錦感謝玉清宮與各界熱心人士支持縣府，且玉清宮是縣內重要的信仰中心，希望信眾到玉清宮上香祈福的同時，也隨緣捐點香油錢，這些香油錢也是廟方回饋社會的財源之一，信眾可以把小愛匯集成大愛，讓更多弱勢獲得照顧、鄉親的生命財產也更有保障。