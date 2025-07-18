桃市推動新住民月嫂人才培訓班 促進多元文化月子服務
桃園市婦幼局表示，為因應社會變遷與坐月子服務需求，考量不同國家坐月子文化的差異，已向勞動力發展署申請就業安定基金，辦理新住民月嫂人才培訓班，預計今年8月5日開課。
婦幼局說明，這次課程總時數為202小時，內容涵蓋托育人員與月嫂專業訓練，由桃園市保母協會擔任課程承辦單位，預計招收40名學員。課程設計強調多元文化素養，期望培育能理解並尊重不同背景產婦需求的月嫂人才，進一步提升母嬰照護品質。
這次培訓課程提供全額補助，招收對象為年滿18歲的失業者，符合特定身分者如新住民、二度就業婦女、中低收入戶等，還可申請每月1萬7154元的生活津貼；結訓後，學員將取得托育人員培訓證書及月嫂人才培訓證書，為未來就業奠定專業基礎。
婦幼局指出，桃園為全國新住民人口第二多的城市，新住民月嫂不僅可提供文化貼近的照護服務，也可讓不同背景的產婦在坐月子期間感受到同鄉的溫暖，透過訓練課程，期盼打造更友善與包容的孕產照護環境。有興趣的民眾可連絡桃園市保母協會（03）3702577詢問報名。
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