快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

桃市推動新住民月嫂人才培訓班 促進多元文化月子服務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市新住民月嫂人才培訓班報名資格。圖／婦幼局提供
桃園市新住民月嫂人才培訓班報名資格。圖／婦幼局提供

桃園市婦幼局表示，為因應社會變遷與坐月子服務需求，考量不同國家坐月子文化的差異，已向勞動力發展署申請就業安定基金，辦理新住民月嫂人才培訓班，預計今年8月5日開課。

婦幼局說明，這次課程總時數為202小時，內容涵蓋托育人員與月嫂專業訓練，由桃園市保母協會擔任課程承辦單位，預計招收40名學員。課程設計強調多元文化素養，期望培育能理解並尊重不同背景產婦需求的月嫂人才，進一步提升母嬰照護品質。

這次培訓課程提供全額補助，招收對象為年滿18歲的失業者，符合特定身分者如新住民、二度就業婦女、中低收入戶等，還可申請每月1萬7154元的生活津貼；結訓後，學員將取得托育人員培訓證書及月嫂人才培訓證書，為未來就業奠定專業基礎。

婦幼局指出，桃園為全國新住民人口第二多的城市，新住民月嫂不僅可提供文化貼近的照護服務，也可讓不同背景的產婦在坐月子期間感受到同鄉的溫暖，透過訓練課程，期盼打造更友善與包容的孕產照護環境。有興趣的民眾可連絡桃園市保母協會（03）3702577詢問報名。

桃園 新住民 坐月子

延伸閱讀

里鄰長發罷免公告夾帶反罷文宣 桃市選委會：3人函送地檢署偵辦

新住民媳婦成講師 彰化田中竹市集美食7月26日登場

麥玉珍演出新住民選民 進投票所喊「你說什麼我聽不懂」

新住民烹飪好手藝 新北三芝客家屋飄異國香

相關新聞

關聖帝君聖誕 苗栗玉清宮捐贈縣府500萬元善款助弱勢、購艇強化救災

苗栗市玉清宮今天捐贈縣府500萬元公益善款，作為扶助弱勢家庭及添購救生橡皮艇等用途；縣長鍾東錦帶領社會處及消防局代表受贈...

竹縣芎林圖書館獲補助9千萬 舊鄉公所將重建打造智慧閱讀空間

新竹縣芎林鄉再傳好消息！原位於芎林國小內、空間狹小的芎林鄉立圖書館，終於迎來全新升級。芎林鄉立圖書館新建計畫在7月4日獲...

桃消豹化身「關公豹」同遊大溪大禧遶境祈福 宣導爆竹煙火施放

桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分...

新竹縣長者免費健檢8月起開跑 限額1萬人即日起預約

新竹縣114年長者免費健康檢查即日起開放預約，限額1萬人。凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民（民國59年9月30日前出生者）...

影／關西五行粄食登場27日開跑 體驗客庄風情與米食創意

第二屆關西五行粄食節將於7月27日，在關西第一停車場旁展開，當天有結合在地好味及文創的粄食園遊會、粄食押押樂、菜包DI...

苗縣竹南射流溝中度污染 縣府爭取2.2億水環境計畫改善

苗栗縣竹南鎮射流溝為農田灌溉水圳，沿線為住宅、農耕混合使用，也有少數畜牧業者，不時傳出魚群暴斃、大量魚屍散布水面的慘況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。