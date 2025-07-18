快訊

經典賽／收到卡洛爾回覆 蔡其昌：他不想多占台灣名額

罷團語出驚人！直言投降中共將把男人送戰場 女人小孩淪器官庫

日本星期天決戰參議院！石破茂政權恐不保？

桃消豹化身「關公豹」同遊大溪大禧遶境祈福 宣導爆竹煙火施放

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動。圖／桃園市消防第四大隊提供

桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動，消防隊員也利用消防吉祥物「桃消豹」，結合關聖帝君鬍鬚、關刀等形象特質，化身成「關公豹」，設計創意文創品近距離吸睛，盼能拉近與民眾的距離，提升宣導效益。

大溪大禧遶境為地方年度盛事，煙火爆竹聲不絕於耳，安全風險相對提高。圳頂分隊特別搭配活動人潮，主動出擊進行「爆竹煙火施放安全宣導」，針對民眾常見的燃放習慣提醒注意事項，包括上午8時前及下午10時後，禁止施放飛行類、升空類及摔炮類一般爆竹煙火，施放時應注意施放距離及避免同時大量燃放，請勿在狹小空間、人群密集的場所施放煙火，否則恐涉公共危險罪，也會依爆竹煙火管理條列開罰，希望降低火災與傷害事件的發生機率。

圳頂分隊長岩南山表示，爆竹煙火雖為節慶氣氛增色，但施放不當易釀災害，呼籲民眾應依規定燃放、留意環境；此次踩街活動，消防同仁也精心選用具親和力的吉祥物形象，搭配具地方特色的文創設計，希望讓「桃消豹」不只是消防代表，也成為大溪民眾記憶中的守護象徵，讓防災觀念融入傳統文化活動中。

桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動。圖／桃園市消防第四大隊提供
桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今參加繞境踩街活動。圖／桃園市消防第四大隊提供

遶境 消防隊 桃園 文創

延伸閱讀

普濟殿百年王船醮20日遶境 台南警動員交通疏導

大溪大禧遶境祈福登場 桃消圳頂分隊主動出擊宣導防災

沙發都被躺時尚了 艾瑪史東、鄭好娟LV廣告化身「臥美人」

王彩樺與百白「九條好漢在一班」化身「髮婆」 儀式感拉滿

相關新聞

關聖帝君聖誕 苗栗玉清宮捐贈縣府500萬元善款助弱勢、購艇強化救災

苗栗市玉清宮今天捐贈縣府500萬元公益善款，作為扶助弱勢家庭及添購救生橡皮艇等用途；縣長鍾東錦帶領社會處及消防局代表受贈...

竹縣芎林圖書館獲補助9千萬 舊鄉公所將重建打造智慧閱讀空間

新竹縣芎林鄉再傳好消息！原位於芎林國小內、空間狹小的芎林鄉立圖書館，終於迎來全新升級。芎林鄉立圖書館新建計畫在7月4日獲...

桃消豹化身「關公豹」同遊大溪大禧遶境祈福 宣導爆竹煙火施放

桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分...

新竹縣長者免費健檢8月起開跑 限額1萬人即日起預約

新竹縣114年長者免費健康檢查即日起開放預約，限額1萬人。凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民（民國59年9月30日前出生者）...

影／關西五行粄食登場27日開跑 體驗客庄風情與米食創意

第二屆關西五行粄食節將於7月27日，在關西第一停車場旁展開，當天有結合在地好味及文創的粄食園遊會、粄食押押樂、菜包DI...

苗縣竹南射流溝中度污染 縣府爭取2.2億水環境計畫改善

苗栗縣竹南鎮射流溝為農田灌溉水圳，沿線為住宅、農耕混合使用，也有少數畜牧業者，不時傳出魚群暴斃、大量魚屍散布水面的慘況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。