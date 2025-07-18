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新竹城市美學與文創論壇 業界專家分享經驗

中央社／ 新竹市18日電

新竹市文化基金會攜手國立清華大學藝術學院今天舉辦城市美學與文化創新論壇，上午由多名業界專家主講，透過各自文化推廣及美學經驗，交流推動城市美學與文創

這場論壇今天在新竹市芙洛麗飯店舉行，上午場聚焦社群參與、花藝美學、原民文化與城市美學等議題，邀請凌華教育基金會董事長倪寒芬、CNFlower西恩創辦人凌宗湧、賽夏族合作社理事長根誌優及竹市文化局長王翔郁主講。

倪寒芬以拓展國際交流經驗進行分享，她說，凌華多年與國立台灣戲曲學院合作，帶學生赴德國，不同於傳統表演團體「演完即返」，而是透過寄宿模式，讓台灣傳統藝術被當地社會深刻認識與肯定，搭起文化與情感交流的橋樑。

凌宗湧則說，他1995年開始進入花藝圈，後來自己開花店並推動「花開旅行」，串連土地情感。他說，台灣擁有豐富可食花草，但卻少被認識及運用，希望透過花草美學深化台灣飲食文化，重新發現生活中的在地價值。

根誌優說，文化來自生活，原住民信仰源於自然萬物，從花草樹木到信仰儀式皆蘊含文化意義，他推動結合傳統與現代的綠色產業，包括養蜂、造林、綠色旅遊等，讓部落年輕人返鄉，讓部落走向永續。

王翔郁指出，城市美學應由民間與專業者的集體參與，美學是「減法」藝術，讓生活空間更純粹宜人，城市發展除硬體建設，文化活動與教育環境同樣重要，例如新竹市近年推動藝術館整建、文創空間規劃，也舉辦大型藝文活動等，均獲國際獎項肯定。

王翔郁說，當城市發展到一定階段，文化藝術將成為核心推力，並需從教育、空間與活動規劃多面向整合發展，竹市府正積極推動一系列文化硬體建設與展演場域規劃，包括當代藝術館、兒童探索館、文創聚落與歷史建物再利用等，讓整個城市都是美術館、無圍牆展覽館。

新竹 文創 信仰

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