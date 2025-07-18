影／關西五行粄食登場27日開跑 體驗客庄風情與米食創意

第二屆關西五行粄食節將於7月27日，在關西第一停車場旁展開，當天有結合在地好味及文創的粄食園遊會、粄食押押樂、菜包DIY體驗等等，當天下午還有客家歌謠比賽，歡迎民眾一起來參加。

關西鎮長陳光彩、縣府產發處副處長姜禮仙、關西鎮籍的縣議員徐瑜新、羅仕琦等人，今天在新竹縣政府大廳舉辦的記者會中，將包著餡料的紅粄用刻著壽桃紋、龜甲紋的模具塑型，體驗手作的樂趣，邀請全國各地的朋友共襄盛舉，到關西品嘗繽紛米食、體驗客庄風情。

陳光彩表示，關西小鎮是淳樸的客家庄，「粄食」到現在還和鄉親的生活習慣息息相關，關西魅力商圈舉辦「五行粄食節」，呈現客家米食文化與色彩碰撞，並結合金木水火土等五行的概念，製作出顏色繽紛水粄、紅粄、菜包到艾草粄、發糕等各式粄食、傳承客家粄食文化。

姜禮仙指出，新竹縣長楊文科重視地方產業發展，是非六都唯一補助商圈的縣市政府，很高興關西商圈結合在地農特產，規畫觀光遊程辦理行銷。這次粄食節還創新用客家小炒、紅糟肉等融入客家粄食，並在8月10日、17日推出2場次的粄食之旅體驗，讓活動持續加溫，帶動地方繁榮。