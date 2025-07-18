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新竹縣長者免費健檢8月起開跑 限額1萬人即日起預約

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣114年長者免費健康檢查即日起開放預約，限額1萬人。圖／縣府提供
新竹縣114年長者免費健康檢查即日起開放預約，限額1萬人。圖／縣府提供

新竹縣114年長者免費健康檢查即日起開放預約，限額1萬人。凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民（民國59年9月30日前出生者）以及年滿65歲以上長者（民國49年9月30日前出生者），皆可向新竹縣府合作的9家醫院報名參加，呼籲符合資格的長輩盡早預約、把握機會。

縣長楊文科表示，健康檢查是守護健康的重要防線，能及早發現疾病、提高治療成效，並預防重大疾病發生。縣府每年用公益彩券盈餘分配基金，推動銀髮照護，讓社會的愛心持續傳遞，守護長輩的幸福生活。

社會處表示，今年的免費健檢服務期間為8月1日到9月30日，配合醫院為台北榮民總醫院新竹分院、新竹台大分院生醫醫院（竹東院區）、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院等，欲參加免費健檢者，即日起可直接向配合醫院預約。

健檢項目包含胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片(IC31)、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。每位長輩僅限補助1次，健保署成人健檢與縣府健檢可分開做，但檢查項目不得重複，若重複或超次，須自行負擔費用。

社會處提醒，參加健康檢查前，請務必空腹6至8小時，並攜帶身分證及健保IC卡。檢查結束後，醫院將貼心提供1份點心，關懷長者的身心健康。縣府持續推動高齡友善政策，讓銀髮族健康無憂，歡迎符合資格的長者踴躍報名，名額有限，額滿為止。

新竹 健檢 健康檢查

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