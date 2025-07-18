快訊

4歲童遭無牽繩大狗狂追嚇哭！狗主反嗆：為什麼不拴好小孩？

蘋果用戶注意！iPhone陷最新資安威脅 4危機這一項最容易被騙

渣男騙稱妻「是姊姊」隱瞞已婚！正宮告小三求償60萬 結果出乎意料

竹市文化基金會攜清大辦論壇 交流城市美學文化

中央社／ 新竹市18日電

新竹市文化基金會攜手國立清華大學藝術學院，今天在新竹市舉辦城市美學與文化創新論壇，邀集產、官、學界專家分享文化如何轉化城市能量，展開跨界對話與經驗交流。

新竹市代理市長邱臣遠出席開場儀式致詞說，竹市府近年推動「美感新竹」施政策略，以文化為核心，串連城市美學與生活體驗，陸續辦理兒童遊藝節、國際動漫節、草地故事節等多元活動，近2年獲多個國際獎項，成果豐碩。

清大副校長嚴大任致詞說，新竹市除了是科技、經濟重鎮，在文化及藝術方面也表現亮眼，包括玻璃、繪畫、音樂，還有客家文化、原住民文化等，清大身為竹市的一份子，希望未來能與市府展開更多合作，共推城市文化及藝術。

竹市文化基金會提供新聞稿表示，此次論壇上午場聚焦社群參與、花藝美學、原民文化與城市美學等議題，邀請凌華教育基金會董事長倪寒芬、CNFlower西恩創辦人凌宗湧、賽夏族合作社理事長根誌優及竹市文化局長王翔郁主講。

下午場，竹市文化基金會說，邀請風潮音樂創辦人楊錦聰、桃園市文化局長邱正生、新竹縣文化局長朱淑敏、花蓮縣行政暨研考處長陳建村、雲林縣長張麗善、新北市副市長劉和然及邱臣遠，聚焦分享音樂療癒、地方文化創生與城市治理等。

竹市文化基金會說，此次論壇不只是單向知識傳遞，更是一場反思文化價值與城市未來可能的對話現場，盼藉此豐富各個城市的文化深度，吸引更多民眾關注與參與，創造美好生活。

音樂 新竹 文化局

延伸閱讀

竹市強化不動產防詐…「稅籍異動即時通」7月上路 申辦再送商品卡

竹市中油油庫市地重畫案為近年最大案 採購廉政平台今啟動

民眾黨今早10點半赴竹市棒球場考察 雙罷酸新竹執政的：時空錯亂

竹市公幼登記制度限制多 市議員呼籲應進一步優化

相關新聞

苗縣竹南射流溝中度污染 縣府爭取2.2億水環境計畫改善

苗栗縣竹南鎮射流溝為農田灌溉水圳，沿線為住宅、農耕混合使用，也有少數畜牧業者，不時傳出魚群暴斃、大量魚屍散布水面的慘況，...

桃消豹化身「關公豹」同遊大溪大禧遶境祈福 宣導爆竹煙火施放

桃園市大溪區年度盛事普濟堂關聖帝君聖誕「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分...

新竹縣長者免費健檢8月起開跑 限額1萬人即日起預約

新竹縣114年長者免費健康檢查即日起開放預約，限額1萬人。凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民（民國59年9月30日前出生者）...

影／關西五行粄食登場27日開跑 體驗客庄風情與米食創意

第二屆關西五行粄食節將於7月27日，在關西第一停車場旁展開，當天有結合在地好味及文創的粄食園遊會、粄食押押樂、菜包DI...

桃園兩大圳、埤塘、南崁溪小水利發電 張善政邀李鴻源分享盼成典範

桃園市政府今天邀集台積電、日月光、新興電子等產業及農水署代表，舉行小水力發電推動聯盟首場大型交流會，張善政請來內政部前部...

李千那、陳忻玥將現身桃園開唱 免費參加還有煙火可看

桃園觀音區本周末將舉辦2025桃園蓮花季幸福相蓮民歌演唱會，將邀請方季惟等人獻唱，而新屋區永安漁港星繽樂狂歡嘉年華，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。