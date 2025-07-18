竹市文化基金會攜清大辦論壇 交流城市美學文化

新竹市文化基金會攜手國立清華大學藝術學院，今天在新竹市舉辦城市美學與文化創新論壇，邀集產、官、學界專家分享文化如何轉化城市能量，展開跨界對話與經驗交流。

新竹市代理市長邱臣遠出席開場儀式致詞說，竹市府近年推動「美感新竹」施政策略，以文化為核心，串連城市美學與生活體驗，陸續辦理兒童遊藝節、國際動漫節、草地故事節等多元活動，近2年獲多個國際獎項，成果豐碩。

清大副校長嚴大任致詞說，新竹市除了是科技、經濟重鎮，在文化及藝術方面也表現亮眼，包括玻璃、繪畫、音樂，還有客家文化、原住民文化等，清大身為竹市的一份子，希望未來能與市府展開更多合作，共推城市文化及藝術。

竹市文化基金會提供新聞稿表示，此次論壇上午場聚焦社群參與、花藝美學、原民文化與城市美學等議題，邀請凌華教育基金會董事長倪寒芬、CNFlower西恩創辦人凌宗湧、賽夏族合作社理事長根誌優及竹市文化局長王翔郁主講。

下午場，竹市文化基金會說，邀請風潮音樂創辦人楊錦聰、桃園市文化局長邱正生、新竹縣文化局長朱淑敏、花蓮縣行政暨研考處長陳建村、雲林縣長張麗善、新北市副市長劉和然及邱臣遠，聚焦分享音樂療癒、地方文化創生與城市治理等。

竹市文化基金會說，此次論壇不只是單向知識傳遞，更是一場反思文化價值與城市未來可能的對話現場，盼藉此豐富各個城市的文化深度，吸引更多民眾關注與參與，創造美好生活。