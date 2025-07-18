「大溪大禧」系列活動是融合地方信仰與當代文化的重要節慶，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊特別於今(18)日參加遶境踩街活動，消防隊員也利用消防吉祥物「桃消豹」，結合關聖帝君之鬍鬚、關刀等形象特質，化身成「關公豹」，設計創意文創品近距離吸睛，盼能拉近與民眾的距離，提升宣導效益。

圳頂分隊盼能拉近與民眾的距離，提升宣導效益。圖：圳頂分隊提供

圳頂分隊表示，大溪大禧遶境為地方年度盛事，煙火爆竹聲不絕於耳，安全風險相對提高。圳頂分隊特別搭配活動人潮，主動出擊進行「爆竹煙火施放安全宣導」，針對民眾常見的燃放習慣提醒注意事項，包括上午8時前及下午10時後，禁止施放飛行類、升空類及摔炮類之一般爆竹煙火，施放時應注意施放距離及避免同時大量燃放，請勿在狹小空間、人群密集的場所施放煙火，否則恐涉公共危險罪，也會依爆竹煙火管理條列進行開罰，希望降低火災與傷害事件的發生機率。

圳頂分隊特別搭配活動人潮，主動出擊進行「爆竹煙火施放安全宣導」。圖：圳頂分隊提供

圳頂分隊長岩南山表示，爆竹煙火雖為節慶氣氛增色，但施放不當易釀災害，呼籲民眾應依規定燃放、留意環境；此次踩街活動，消防人員也精心選用具親和力的吉祥物形象，搭配具地方特色的文創設計，希望讓「桃消豹」不只是消防代表，也成為大溪民眾記憶中的守護象徵，讓防災觀念融入傳統文化活動中。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大溪大禧遶境祈福登場 桃消圳頂分隊主動出擊宣導防災