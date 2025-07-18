苗縣竹南射流溝中度污染 縣府爭取2.2億水環境計畫改善

苗栗縣竹南鎮射流溝為農田灌溉水圳，沿線為住宅、農耕混合使用，也有少數畜牧業者，不時傳出魚群暴斃、大量魚屍散布水面的慘況，地方一直期待能將水質改善；日前，經濟部已核定補助總經費達2億112萬元的水環境改善計畫，正在辦理公開閱覽中。

射流溝為當地農田灌溉水圳，因流經竹南鎮市中心區域，沿線也有少數畜牧業者，常年有不少畜牧及生活污水排入其中，水質堪憂。縣府派員採樣水質測試，發現射流溝屬中度污染，有改善必要性，經「全國水環境改善計畫」核定，獲補助約1．8億元，總經費約2．2億改善射流溝水質。

苗縣府水利處表示，射流溝沿岸雖位於公共污水下水道系統接管區域範圍內，住戶排水多為雨水及污水混流，且部分房屋仍未納入公共污水下水道系統，生活廢水、污水持續排入射流溝，經採樣測試河川水質污染指數值介於5至5．75間，屬於中度污染情況。

苗縣府考量在公共污水處理系統建設完成前，計畫於射流溝設置礫石間淨化場，將射流溝污水引入礫石間淨化場充填礫石的槽體內，並餵養生長在槽體內礫石表面、可吞噬有機營養值的微生物，將水中有機營養質消耗與分解，淨化射流溝水質，預計經處理後的射流溝河川水質污染指數值將降低至3，以控制污染持續惡化。

另外，因射流溝曾多次發生魚群暴斃或是出現污水等情形，甚至發生上千隻魚屍遍布射流溝超過1公里水面上；除了家庭污水，也曾有民眾反映射流溝出現大量混濁物，疑似工業產品製程出現糊狀物等情形，環保局也在射流溝設置水質污染感應設備監控。