桃園兩大圳、埤塘、南崁溪小水利發電 張善政邀李鴻源分享盼成典範

桃園市政府今天邀集台積電、日月光、新興電子等產業及農水署代表，舉行小水力發電推動聯盟首場大型交流會，張善政請來內政部前部長、水利工程學者李鴻源分享在其他縣市推動小水力發電的經驗，並強調桃園桃園雖然起步晚，但是條件好，希望能成為全國的典範。

李鴻源表示，綠能已經是全世界的趨勢，全國有這麼多的埤塘可以利用可能就只有桃園，而且桃園還有水量非常穩定的桃園、石門兩大水圳，很高興市政府成立跨局、跨業界的小水力發電推動聯盟，整合綠能發電。

張善政表示，桃園產業界對綠能的需求非常高，李鴻源也在部分縣市推動這樣的工作，市府計畫推動小水力發電已有好一陣子時間，這次趁李鴻源回國不久，隨即安排小水力發電推動聯盟交流會議。

張善政指出，前一陣子丹娜絲颱風重創南部，尤其是太陽能光電板的慘狀讓人印象深刻。他上任後重新檢視太陽能板對環境的影響，目前除了屋頂，市府不再開放埤塘、公有地鋪太陽能板，但是屋頂能鋪的太陽能板和發電量都有限，因此小水力發電是重點的工作。

張善政不諱言桃園小水力發電工作起步晚，這次借重李鴻源在其他縣市推動的經驗，希望能在包括農業部農水署管轄的桃園、石門兩大水圳，推動小水力發電，市府環保、水務、經發局合力推動，由副市長蘇俊賓領軍督導，加上農水署、產業界支持，在小水力發電工作急起直追，做到全國的典範。

桃市府已規畫在南崁溪水汴頭及4-1號、12號攔河堰（斷面66、57與48）設置微水力發電設備，在兼顧環境保護的前提下，導入再生能源技術，朝向低衝擊、高效益的設計目標邁進。

市府指出，根據台電公司最新統計至今年4月底，桃園市再生能源裝置容量達1110MW（百萬千瓦），其中太陽光電裝置容量為843MW，居北台灣之冠，占桃園整體比重約76%。其餘則為水力發電12%、風力發電約9%，其他前瞻能源3%。面對極端氣候帶來的挑戰，例如近期丹娜絲颱風所顯現的能源脆弱性，市府延伸布局，希望進一步深化其他再生能源如小水力發電的研究與發展。

張善政強調，成立「桃園市小水力發電推動聯盟」是桃園邁向再生能源多元化的重要一步，市府整合公部門資源，與農水署及在地管理處，一同推動桃園小水力發電，並與桃園在地企業結合，加速技術推廣與建置，也能即時回應企業對綠電的需求。

他期許未來無論公部門或民間企業，都能善用桃園的天然條件，共同提升再生能源比重，讓桃園在淨零轉型的道路上走得更穩、更遠。